Com presidente com a 10 e brasileiros em campo, lendas da Conmebol vencem jogo das estrelas em Lima

A programação começou ainda no aquecimento, quando as duas equipes realizaram atividades leves no gramado antes de se dirigir aos vestiários. Na volta, o público acompanhou uma breve cerimônia de abertura que contou com a apresentação de uma orquestra peruana, responsável por executar o hino nacional sob aplausos das arquibancadas.

Já no clima da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, o Estádio Nacional de Lima recebeu nesta quinta feira (27/11) um jogo festivo entre Lendas da Conmebol e Lendas do Peru, em um clima que misturou nostalgia e celebração. Os brasileiros Felipe Melo, Léo Moura, Egídio e Mauro Silva participaram do evento pelo time da Conmebol, que venceu por 1 a 0. O camisa 10 e faixa? Alejandro Domínguez, presidente da entidade.

Jogo das Estrelas da Conmebol x Peru ficou aquém do esperado

Quando a bola finalmente rolou, porém, o espetáculo ficou abaixo do esperado. O nível técnico foi modesto, e o ritmo baixo predominou durante boa parte da partida. Entre os ex-jogadores, quem mais chamou atenção foram Felipe Melo e Léo Moura, ambos ex-Flamengo e Palmeiras, aliás. O volante, aposentado recentemente, exibiu boa forma física e intensidade acima da média em relação aos demais participantes. Léo Moura também chamou a atenção pelo vigor físico.

O gol da Conmebol saiu no segundo tempo através do argentino Germán Alemano. O time continental foi capitaneado por Alejandro Domínguez, presidente da entidade e anfitrião do evento, que entrou em campo utilizando a camisa 10 e a braçadeira. Do lado peruano, a braçadeira ficou com Jaime Duarte, ex lateral e figura histórica da seleção.

Após o apito final, teve início a cerimônia de premiação, com a entrega de medalhas em reconhecimento simbólico aos participantes. Em seguida, na zona mista, os mais procurados eram exatamente os brasileiros, em especial Felipe Melo.

