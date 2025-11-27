Campanha eleitoral do Fluminense toma conta dos arredores do Maracanã

A poucos dias da eleição para presidente do Fluminense, apoiadores de Mattheus Montenegro e Ademar Arrais fazem campanha no Maracanã / Crédito: Jogada 10

A campanha eleitoral do Fluminense tomou conta do pré-jogo da partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27). Antes da bola rolar no Maracanã, os arredores do estádio estavam tomados por cabos eleitorais fazendo propagada dos dois candidatos que disputam a presidência do clube em pleito que será realizado no próximo sábado (29), nas Laranjeiras. Com bandeiras, camisas e adesivos, cabos eleitorais de Mattheus Montenegro e Ademar Arrais, os dois candidatos a presidência do Fluminense estavam espalhados pelos arredores do Maracanã. Os apoiadores, inclusive, estavam distribuindo adesivos e panfletos dos dois concorrentes. Além disso, um “mini-carro de som” também fazia propaganda de Montenegro.

Apesar da proximidade com a eleição, o clima era tranquilo entre os apoiadores das duas chapas que disputam a presidência do Fluminense. Aliás, em muitos locais dos arredores do Maracanã os cabos eleitorais ficavam lado a lado “disputando” o torcedor. A eleição do Fluminense acontece no próximo sábado (29), das 8h às 17h, no Salão Nobre das Laranjeiras. A eleição vai definir o presidente do Tricolor para o próximo triênio de 2026 a 2028. Matheus Montenegro, atual vice-presidente do clube, e Ademar Arrais, candidato da oposição, disputam o cargo. Eleição do Fluminense vai ter urnas do TRE A eleição do Fluminense vai contar com uma importante novidade. Afinal, na última segunda-feira (24), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) autorizou o uso de 22 urnas eletrônicas para o pleito. Em resumo, 17 serão utilizadas, enquanto cinco ficarão de reservas. Além disso, também ficou definido que um promotor de Justiça vai acompanhar o pleito.