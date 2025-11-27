Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha eleitoral do Fluminense toma conta dos arredores do Maracanã

Campanha eleitoral do Fluminense toma conta dos arredores do Maracanã

A poucos dias da eleição para presidente do Fluminense, apoiadores de Mattheus Montenegro e Ademar Arrais fazem campanha no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A campanha eleitoral do Fluminense tomou conta do pré-jogo da partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira (27). Antes da bola rolar no Maracanã, os arredores do estádio estavam tomados por cabos eleitorais fazendo propagada dos dois candidatos que disputam a presidência do clube em pleito que será realizado no próximo sábado (29), nas Laranjeiras.

Com bandeiras, camisas e adesivos, cabos eleitorais de Mattheus Montenegro e Ademar Arrais, os dois candidatos a presidência do Fluminense estavam espalhados pelos arredores do Maracanã. Os apoiadores, inclusive, estavam distribuindo adesivos e panfletos dos dois concorrentes. Além disso, um “mini-carro de som” também fazia propaganda de Montenegro.

Apesar da proximidade com a eleição, o clima era tranquilo entre os apoiadores das duas chapas que disputam a presidência do Fluminense. Aliás, em muitos locais dos arredores do Maracanã os cabos eleitorais ficavam lado a lado “disputando” o torcedor.

A eleição do Fluminense acontece no próximo sábado (29), das 8h às 17h, no Salão Nobre das Laranjeiras. A eleição vai definir o presidente do Tricolor para o próximo triênio de 2026 a 2028. Matheus Montenegro, atual vice-presidente do clube, e Ademar Arrais, candidato da oposição, disputam o cargo.

Eleição do Fluminense vai ter urnas do TRE

A eleição do Fluminense vai contar com uma importante novidade. Afinal, na última segunda-feira (24), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) autorizou o uso de 22 urnas eletrônicas para o pleito. Em resumo, 17 serão utilizadas, enquanto cinco ficarão de reservas. Além disso, também ficou definido que um promotor de Justiça vai acompanhar o pleito.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar