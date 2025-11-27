Camavinga revela torcida pelo Flamengo na final da Libertadores: “Sou cria”

Meia do Real Madrid confirma que é “vermelho e preto” na final entre Flamengo e Palmeiras, que ocorrerá neste sábado, no Peru

“Sou cria, muito cria. Se Vini vai, eu também vou. Sou Flamengo, vermelho e preto”, disse Camavinga à TNT Sports.

Camavinga declarou sua torcida para final da Libertadores. Após a vitória do Real Madrid por 4 a 3 diante do Olympiacos , pela Champions, o meio-campista revelou ser rubro-negro na decisão contra o Palmeiras, marcada para este sábado, com transmissão da Globo e da getv, às 18h (de Brasília).

Esta não foi a primeira vez que Camavinga falou sobre o Flamengo. Em outras entrevistas, o francês, que já passou férias no Brasil, revelou o desejo de ir a um jogo do time no Maracanã e também de ganhar uma camisa. Além disso, ele já conheceu pontos turísticos do Rio, treinou com os brasileiros e ainda participou de uma partida do leilão beneficente do Instituto Vini Jr.

Estrela do Real Madrid, Camavinga foi um dos destaques na vitória pela Champions League. O jogador, afinal, deu assistência para um dos quatro gols de Kylian Mbappé, que foi o herói merengue na Grécia.

Camavinga poderá acompanhar a partida. Afinal, o Real Madrid volta a campo no domingo, um dia após a final da Libertadores. O time de Xabi Alonso enfrenta o Girona às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi.