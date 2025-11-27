Bruno Henrique e Léo Pereira exaltam a presença da torcida do Flamengo em Lima

BH não esconde a emoção: "Agradeço aos torcedores todo o carinho que recebemos, e espero retribuir com titulo, a Nação merece"

“Estamos muito felizes com essa repercussão aqui em Lima. De fato, parece que estamos em casa. A torcida do Flamengo está sempre presente.”

Na chegada do Flamengo ao hotel em Miraflores , os torcedores rubro-negros presentes , mais de mil, fizeram um verdadeiro carnaval. Além disso, gritavam o nome dos jogadores, e alguns até ganharam autógrafos de ídolos como Danilo. Por conta disso, o clima era de festa desde o primeiro minuto. Para completar, o zagueiro Léo Pereira disse à FlaTV que a viagem foi cansativa. Ainda assim, afirmou que não esperava menos do torcedor do que uma presença em grande número na porta do hotel:

Fala, BH!

Para Bruno Henrique, que tem a possibilidade de se tornar um dos tricampeões da Libertadores com a camisa do Flamengo, é certo que, se há algo que todos sabem, é que a torcida rubro-negra está presente em qualquer lugar. Por isso, às vésperas do jogo mais importante do ano, não poderia ser diferente — o apoio apareceu de forma intensa e emocionante.

“Sempre contamos com o apoio do torcedor. Desde a saída no Ninho, passando pelo embarque e agora, na chegada ao Peru, temos tudo para fazer um grande jogo. Se Deus quiser, vamos conquistar o tetra tão sonhado pela Nação. O torcedor merece todo o carinho que recebemos e, por isso, espero retribuir” — disse.

“O jogo é muito difícil, e a gente sabe disso. Ainda assim, vou dar a vida, fazendo sempre o que eu faço: jogar pelo torcedor, pela minha família e fazer o que sei, que é jogar futebol, completou.

O atacante chegou em 2019 e soma 339 jogos pelo Fla, mascando 110 gols. ALém disso, tem 19 títulos: 2 Libertadores (2019 e 2022); 1 Recopa Sul-Americana (2020; 2 Brasileiros (2019 e 2020); 2 Copas do Brasil (2022 e 2024); 2 Supercopas do Brasil (2020 e 2021);5 Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025) e 4 Taças Guanabara (2020, 2021, 2024 e 2025).