Brasil perde para a Itália nos pênaltis e fica em quarto lugar no Mundial Sub-17

João Pedro chega a defender uma cobrança, mas Luiz Pacheco e Luiz Eduardo erram a pontaria, e Seleção não consegue superar a Azzurra / Crédito: Jogada 10

Em mais uma disputa de pênaltis na Copa do Mundo Sub-17, o Brasil perdeu para a Itália por 4 a 2, nesta quinta-feira (27), no Aspire Zone, no Catar, e ficou com o quarto lugar. Depois do empate, sem gols, no tempo normal, João Pedro, destaque da competição, chegou a defender a cobrança de Andre Luongo, mas Luiz Pacheco e Luiz Eduardo também desperdiçaram e pararam no arqueiro Longoni. Cabe destacar que Vitor Fernandes foi expulso ainda no primeiro tempo, e a Seleção atuou com um a menos durante boa parte do jogo. Mesmo assim, os comandados do técnico Carlos Eduardo Patetuci conseguiram segurar o placar e tiveram um gol anulado no segundo tempo.

Ao longo da campanha, uma curiosidade chama a atenção. Afinal, a Seleção Brasileira ficou com a quarta colocação de forma invicta, com três vitórias (Honduras, Indonésia e Marrocos) e cinco empates (Zâmbia, Paraguai, França, Portugal e Itália). Expulsão e pressão italiana Desde o primeiro minuto, a Azzurra teve mais volume de jogo e, logo aos 6′, trocou passes e chegou com perigo com Steffanoni. Em seguida, foi a vez do Brasil assustar, quando Dell tocou para Ruan Pablo, que soltou a bomba cruzada, bem perto da meta italiana. Tudo se complicou ainda mais para a seleção canarinho. Afinal, Vitor Fernandes chegou atrasado e derrubou Bovio, no meio de campo, sendo expulso. Diante disso, Maccaroni tabelou na área e chutou com perigo, visto que a bola passou perto da meta de João Pedro. Ainda nos primeiros quarenta e cinco minutos, Campaniello chutou cruzado e obrigou o goleiro brasileiro a espalmar para afastar o perigo.

Gol anulado e falta de pontaria Na volta do intervalo, De Paoli desviou de cabeça, mas Luccas Ramon mandou para escanteio. Na sequência, quatro minutos depois, Dell aproveitou uma cobrança de escanteio para desviar em direção a meta, e Felipe Morais completou para o fundo das redes. O árbitro, porém, enxergou impedimento na jogada e anulou o tento brasileiro. Ao longo de todo primeiro tempo, os italianos foram mais perigosos, entretanto pecaram nas finalizações. A Seleção Brasileira, por sua vez, se defendeu bem e tentou em determinados contra-ataques abrir o placar e evitar as penalidades, porém não conseguiu. João Pedro defende cobrança, mas Brasil perde e fica em quarto lugar Na primeira cobrança, Prisco abriu o placar para os italianos, enquanto Dell deixou tudo igual. Em seguida, Loundani bateu no canto de João Pedro, e Thiago cobrou rasteiro e deslocou o arqueiro para manter o empate.