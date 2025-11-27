Atacante da seleção espanhola sofre lesão e só volta em 2026

Atacante da seleção espanhola sofre lesão e só volta em 2026Jogador desfalca a Real Sociedad por lesão nos isquiotibiais da perna esquerda e fica fora do restante do ano
Mikel Oyarzabal, principal nome da Real Sociedad e peça importante na seleção da Espanha, vai passar um longo período fora dos gramados. O atacante não enfrenta o Villarreal neste domingo (30) e só deve voltar a campo em 2026, após sofrer uma lesão muscular que o tira do restante do ano, em jogos que incluem LaLiga e Copa do Rei.
A Real Sociedad informou em comunicado divulgado nesta quinta-feira (27) que o capitão lesionou os isquiotibiais (um grupo de três músculos na parte posterior da coxa) da perna esquerda. A baixa é especialmente dura para o técnico Sergio Francisco, que perde seu artilheiro e jogador mais decisivo.
