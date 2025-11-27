Atacante da seleção espanhola sofre lesão e só volta em 2026

Jogador desfalca a Real Sociedad por lesão nos isquiotibiais da perna esquerda e fica fora do restante do ano

Mikel Oyarzabal, principal nome da Real Sociedad e peça importante na seleção da Espanha, vai passar um longo período fora dos gramados. O atacante não enfrenta o Villarreal neste domingo (30) e só deve voltar a campo em 2026, após sofrer uma lesão muscular que o tira do restante do ano, em jogos que incluem LaLiga e Copa do Rei.

