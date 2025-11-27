Allan destaca expectativa para a decisão da Libertadores pelo Palmeiras: “Momento muito especial”

Revelado nas categorias de base do clube, o jogador foi promovido ao time principal no começo da temporada. Mesmo não sendo uma das peças mais badaladas, conseguiu conquistar o seu espaço e é presença constante no time de Abel Ferreira. Allan comentou sobre o sentimento de disputar a decisão pelo Verdão e como está se preparando para a final.

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira (27) o seu primeiro treino em Lima antes da final da Libertadores , contra o Flamengo, no próximo sábado (29). Uma das principais alviverdes está no jovem meia Allan, que teve muito destaque na virada histórica contra a LDU, na semifinal.

“É a realização de um sonho poder estar aqui, desfrutando desse momento muito especial. Acho que todo moleque que vem da base quer passar por isso, desfrutar de momentos assim. Eu busco ficar o mais tranquilo possível nesses dois dias que faltam, não pensar muito, não ficar muito no telefone e conseguir também descansar, dormir bem. É difícil, mas é buscar se preparar ao máximo mentalmente para poder chegar na hora da final e fazer uma boa partida”, afirmou.

O confronto pode dar ao Palmeiras o quarto título de Libertadores, o terceiro sob o comando de Abel Ferreira. O jogador confia em seu treinador para deixar a equipe da melhor forma possível durante o jogo mais importante do ano.

“Como o Abel falou, ele está na terceira final pelo Palmeiras, busca nos passar sempre as melhores informações, para não fazer nada diferente só porque é a final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano, exige, sim, uma concentração e um esforço a mais, mas ele busca nos deixar tranquilos e manter o que temos feito durante a temporada”, pontuou.

Carinho do torcedor do Palmeiras

Mesmo com o momento complicado no Brasileirão, o elenco alviverde recebeu o apoio do seu torcedor antes da final. Desde a saída de São Paulo, antes da partida contra o Grêmio, até a chegada no hotel, em Lima. O jogador agradeceu a presença dos torcedores e destacou que isso traz confiança ao time.