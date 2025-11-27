Abel garante permanência no Palmeiras: “Minha palavra vale mais que assinatura”

Novo vínculo do treinador será até dezembro 2027 e não terá multa rescisória. Assinatura deve acontecer após final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, Abel Ferreira confirmou, nesta quinta-feira (27), que vai continuar no comando do time paulista antes da realização da final da Libertadores contra o Flamengo, no sábado (29), em Lima, no Peru. O português tem contrato até o fim da temporada e ainda não assinou a renovação até o fim de 2027. “Quero dizer a vocês que minha palavra vale mais que uma assinatura, não precisei assinar em janeiro ou dezembro para dizer que continuo. Se sou diferente, poderia ter saído há muito tempo do Palmeiras, clubes que poderiam pagar 4 milhões de euros, 10 milhões de euros e decidir ficar pelo Palmeiras e pela minha família”, declarou em entrevista ao “ge”.