Willian festeja retorno com gol em vitória do Grêmio após ficar parado por quase dois meses

Autor de um dos gols na vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Palmeiras em Porto Alegre, o atacante Willian festejou o retorno aos gramados após afastamento de quase dois meses por conta de uma lesão no pé direito. Após o jogo na noite desta quarta-feira (26), ele destacou a alegria de voltar a atuar e a importância da vitória.

“Muito feliz por voltar a jogar futebol. Fiquei quase dois meses sem jogar, é muito ruim para nós que queremos sempre estar em campo, jogando. Hoje pude voltar e ajudar o Grêmio com essa vitória. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo mudamos as posições dentro de campo e conseguimos criar mais jogadas. Foram três pontos importantíssimos para nós”, disse ele ao Sportv.