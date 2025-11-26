Willian festeja retorno com gol em vitória do Grêmio após ficar parado por quase dois meses

Willian festeja retorno com gol em vitória do Grêmio após ficar parado por quase dois mesesAtacante cobra pênalti sem dar chances a Marcelo Lomba no triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, em Porto Alegre, pelo Brasileirão
Autor de um dos gols na vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Palmeiras em Porto Alegre, o atacante Willian festejou o retorno aos gramados após afastamento de quase dois meses por conta de uma lesão no pé direito. Após o jogo na noite desta quarta-feira (26), ele destacou a alegria de voltar a atuar e a importância da vitória.
“Muito feliz por voltar a jogar futebol. Fiquei quase dois meses sem jogar, é muito ruim para nós que queremos sempre estar em campo, jogando. Hoje pude voltar e ajudar o Grêmio com essa vitória. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo mudamos as posições dentro de campo e conseguimos criar mais jogadas. Foram três pontos importantíssimos para nós”, disse ele ao Sportv.
Os comandados de Mano Menezes enfrentaram dificuldades no primeiro tempo, mas conseguiram se reorganizar na etapa final, criando mais jogadas para alcançar o resultado positivo. Com o triunfo, o Grêmio chega a 46 pontos e sobe para a nona posição na tabela, afastando-se de vez do risco de rebaixamento.
O PRIMEIRO DE WILLIANDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags