Vasco se aproxima de recorde negativo no Campeonato Brasileiro

Cruz-Maltino perdeu 17 vezes na atual edição e se perder mais uma, terá o segundo maior número de derrotas de sua história nos pontos corridos

O Vasco já perdeu 17 rodadas no atual Campeonato Brasileiro. O número de derrotas é o mesmo de quando o Cruz-Maltino foi rebaixado em 2015 e 2020. Em 2023, o time vascaíno também foi derrotado por 17 vezes, mas acabou se livrando do rebaixamento no último jogo.

Atualmente o Vasco também luta contra a queda para a Série B, mas uma vitória deixará a permanência bastante encaminhada. No entanto, caso seja derrotado pelo menos uma vez nos três jogos que restam para o fim do Brasileirão, a atual campanha será a segunda com mais derrotas em edições com 38 rodadas.