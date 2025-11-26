Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco se aproxima de recorde negativo no Campeonato Brasileiro

Cruz-Maltino perdeu 17 vezes na atual edição e se perder mais uma, terá o segundo maior número de derrotas de sua história nos pontos corridos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O Vasco já perdeu 17 rodadas no atual Campeonato Brasileiro. O número de derrotas é o mesmo de quando o Cruz-Maltino foi rebaixado em 2015 e 2020. Em 2023, o time vascaíno também foi derrotado por 17 vezes, mas acabou se livrando do rebaixamento no último jogo.

Atualmente o Vasco também luta contra a queda para a Série B, mas uma vitória deixará a permanência bastante encaminhada. No entanto, caso seja derrotado pelo menos uma vez nos três jogos que restam para o fim do Brasileirão, a atual campanha será a segunda com mais derrotas em edições com 38 rodadas.

LEIA MAIS: Conselho da reforma de São Januário discute mudanças no transporte no entorno do estádio do Vasco

O recorde de derrotas do Vasco em uma única edição do Brasileirão é de 2008. Na época, o Cruz-Maltino perdeu 20 vezes e acabou rebaixado pela primeira vez em sua história. Em 2004 o time também sofreu 20 derrotas, mas a competição contava com 46 rodadas.

Até o final do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Internacional, sexta-feira (28), em São Januário, Mirassol (02/12), também em casa e Atlético (07/12), na Arena MRV.

As derrotas do Vasco em cada edição de Brasileirão

2003: 18 derrotas*
2004: 20 derrotas*
2005: 16 derrotas*
2006: 9 derrotas
2007: 14 derrotas
2008: 20 derrotas
2009: Série B
2010: 11 derrotas
2011: 7 derrotas
2012: 12 derrotas
2013: 16 derrotas
2014: Série B
2015: 17 derrotas
2016: Série B
2017: 12 derrotas
2018: 15 derrotas
2019: 13 derrotas
2020: 17 derrotas
2021: Série B
2022: Série B
2023: 17 derrotas
2024: 16 derrotas
2025: 17 derrotas

*Edições com mais de 38 rodadas

Vasco

