Trio de goleiros machucados no Internacional força volta de Rochet

Arqueiro uruguaio estava em fase final de tratamento para retomar aos treinos e precisou retornar à meta do Colorado com urgência

O Internacional precisou alterar seus planos com relação ao goleiro Rochet. Isso porque o Colorado antecipou sua volta de maneira emergencial. O camisa 1 estava em estágio final de recuperação e tinha o aval para retornar aos treinos no CT Parque Gigante. Apesar disso, o desfalque inicial de Ivan e depois de Anthoni exigiu a modificação do planejamento e forçou a utilização do uruguaio no confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio, na última segunda-feira (24). O cenário é tão adverso para o Inter que Kauan Jesus, que na teoria seria a quarta opção, também não apresenta condições de atuar. De acordo com informação da “Zero Hora”, Rochet permanecerá no gol do Internacional nos últimos três jogos do Brasileirão e da temporada no sacrifício. A princípio, com as ausências do uruguaio e de Ivan, a tendência era de que Anthoni voltasse a ser titular. No entanto, ele deixou o treino aberto no Beira-Rio mais cedo após sentir um desconforto muscular no último sábado (22). A suspeita é de que ele sofreu uma confusão na coxa.

Revelação deve ser opção imediata no gol do Internacional Vale relembrar que a condição de reserva imediato fez o camisa 24 ser o arqueiro que mais atuou na temporada por conta do histórico de problemas físicos de Rochet, especialmente em 2025. Portanto, o incômodo impediu que ele tivesse a chance de se redimir por falhas, especialmente no duelo contra o Mirassol, fora de casa. No caso de Ivan, exames constataram a lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, a expectativa é de que seu retorno ocorra somente no ano que vem. Kauã Jesus, que seria a quarta opção na meta do Inter, encontra-se em cenário semelhante. Até porque ele é baixa neste período do ano também por uma contusão multiligamentar no tornozelo. Há uma indefinição se o camisa 22 ganharia uma oportunidade no gol do Colorado se estivesse disponível. Principalmente pela sua inexperiência, já que ainda não atuou profissionalmente, somente com o time B na Copa FGF.