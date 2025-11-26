Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trio de goleiros machucados no Internacional força volta de Rochet

Trio de goleiros machucados no Internacional força volta de Rochet

Arqueiro uruguaio estava em fase final de tratamento para retomar aos treinos e precisou retornar à meta do Colorado com urgência
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional precisou alterar seus planos com relação ao goleiro Rochet. Isso porque o Colorado antecipou sua volta de maneira emergencial. O camisa 1 estava em estágio final de recuperação e tinha o aval para retornar aos treinos no CT Parque Gigante. Apesar disso, o desfalque inicial de Ivan e depois de Anthoni exigiu a modificação do planejamento e forçou a utilização do uruguaio no confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio, na última segunda-feira (24).

O cenário é tão adverso para o Inter que Kauan Jesus, que na teoria seria a quarta opção, também não apresenta condições de atuar. De acordo com informação da “Zero Hora”, Rochet permanecerá no gol do Internacional nos últimos três jogos do Brasileirão e da temporada no sacrifício. A princípio, com as ausências do uruguaio e de Ivan, a tendência era de que Anthoni voltasse a ser titular.  No entanto, ele deixou o treino aberto no Beira-Rio mais cedo após sentir um desconforto muscular no último sábado (22). A suspeita é de que ele sofreu uma confusão na coxa.

Revelação deve ser opção  imediata no gol do Internacional

Vale relembrar que a condição de reserva imediato fez o camisa 24 ser o arqueiro que mais atuou na temporada por conta do histórico de problemas físicos de Rochet, especialmente em 2025.  Portanto, o incômodo impediu que ele tivesse a chance de se redimir por falhas, especialmente no duelo contra o Mirassol, fora de casa. No caso de Ivan, exames constataram a lesão muscular na coxa esquerda.

Com isso, a expectativa é de que seu retorno ocorra somente no ano que vem. Kauã Jesus, que seria a quarta opção na meta do Inter, encontra-se em cenário semelhante.

Até porque ele é baixa neste período do ano também por uma contusão multiligamentar no tornozelo. Há uma indefinição se o camisa 22 ganharia uma oportunidade no gol do Colorado se estivesse disponível. Principalmente pela sua inexperiência, já que ainda não atuou profissionalmente, somente com o time B na Copa FGF.

No atual contexto, levando em consideração a lista de relacionados para o compromisso contra o Santos, que inicialmente contava com Anthoni, o Inter tem à disposição somente dois goleiros para os últimos três jogos da temporada. No caso, Rochet, que está longe de estar 100%, e o jovem Diego Esser. O arqueiro, de 20 anos, é revelação das categorias de base e já ficou como opção no banco no empate contra o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar