Torcida do Palmeiras recepciona time na chegada ao hotel em Lima

Mais de 100 torcedores se reúnem na entrada do Hotel Hyatt Center, no bairro central de San Isidro, na capital peruana
O clima de final de Libertadores segue crescendo em Lima, na capital do Peru. Nesta quarta-feira (26/11), mais de 100 torcedores do Palmeiras se reuniram na portal do hotel Hyatt Center, em San Isidro, bairro Central de Lima, para recepcionar o Verdão. Abel Ferreira, Raphael Veiga e Vitor Roque foram os mais exaltados na descida, que ocorreu às 20h20 (de Brasília, 18h20 horário local).

A delegação alviverde, aliás, desembarcou no aeroporto Jorge Chávez às 18h (de Brasília, 16h no horário local) após sair direto de Porto Alegre, onde a equipe perdeu por 3 a 2, na última terça-feira (25/11), pela 36ª rodada do Brasileirão.

O clima era de otimismo, com torcedores entoando cânticos de apoio antes da chegada do ônibus e, claro, depois também. Segundo apuração do Jogada10, 40 policiais estão trabalhando nos arredores do hotel, visando a segurança dos presentes. Muitos jornalistas, aliás, também se fizeram presentes ao local.

A agenda do Palmeiras ainda conta com treino nesta quinta (27/11), às 16h de Lima. No entanto, a atividade – que ocorrerá no estádio Alejandro Villanueva – será fechada para a imprensa. Já na sexta-feira (28/11), haverá coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira e de um jogador indefinido, às 16h (de Lima), no estádio Monumental de Lima, palco da decisão. Às 17h, o último treino (no Alejandro Villanueva) antes da final, marcada para sábado (29/11), às 18h (de Brasília, 16h de Lima). O jogo contra o Flamengo definirá, dessa forma, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Palmeiras

