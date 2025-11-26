Torcedores invadem ônibus do Flamengo durante AeroFla

Torcedores invadem ônibus do Flamengo durante AeroFlaRubro-negros se despediram, nesta quarta-feira, antes do embarque do time para Lima, para a final da Libertadores no sábado
Os jogadores do Flamengo viveram uma situação atípica durante o AeroFla, antes de embarcarem para Lima para a final da Libertadores. Dezenas de torcedores, que estavam em cima do veículo dos ateltas, invadiram o ônibus do elenco através das “entradas” do teto do veículo. Mesmo com a situação delicada, os jogadores compartilharam o momento em suas redes sociais.
Durante o percurso, alguns torcedores chegaram a subir no ônibus oficial do clube e, em meio à confusão, até “invadiram” o veículo pelo sistema de ventilação. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Apesar disso, o clima era de tranquilidade, e alguns rubro-negros até ganharam camisa dos atletas.
A delegação rubro-negra deixou o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, por volta das 14h. Do lado de fora, torcedores já se concentravam no Terminal Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão, antes de se deslocarem para o terminal de cargas do Galeão, onde a movimentação aumentou ainda mais.
Apesar do clima de euforia, foi um final de festa marcado por bombas de efeito moral, tiros de borracha e correria no entorno do aeroporto do Galeão. A Polícia Militar teve que afastar os torcedores do acesso à área de decolagem.
Por fim, a partida entre Flamengo e Palmeiras, pela final da Libertadores, está marcada para as 18h (horário de Brasília), em Lima, no Peru. Será, aliás, a sétima final única da Libertadores, a segunda vez que uma cidade se repete. O Maracanã, no Rio de Janeiro, recebeu duas edições da partida decisiva da competição, em 2020 e 2023.