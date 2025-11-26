Torcedores invadem ônibus do Flamengo durante AeroFla

Rubro-negros se despediram, nesta quarta-feira, antes do embarque do time para Lima, para a final da Libertadores no sábado / Crédito: Jogada 10

Os jogadores do Flamengo viveram uma situação atípica durante o AeroFla, antes de embarcarem para Lima para a final da Libertadores. Dezenas de torcedores, que estavam em cima do veículo dos ateltas, invadiram o ônibus do elenco através das “entradas” do teto do veículo. Mesmo com a situação delicada, os jogadores compartilharam o momento em suas redes sociais. Durante o percurso, alguns torcedores chegaram a subir no ônibus oficial do clube e, em meio à confusão, até “invadiram” o veículo pelo sistema de ventilação. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Apesar disso, o clima era de tranquilidade, e alguns rubro-negros até ganharam camisa dos atletas.