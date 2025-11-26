Torcedores do Corinthians fazem protesto contra desvios de materiais

Três torcedores do Corinthians realizaram um protesto nesta quarta-feira (26), na frente da sede do Parque São Jorge, contra os desvios de materiais da Nike. O trio levou camisas do clube, com frases de protesto, e uma faixa escrita “Brechó do Armando”, em alusão ao vice-presidente do Timão, Armando Mendonça, apontado como responsável pelo escândalo.

O caso veio à tona após uma auditoria interna da gestão Osmar Stabile indicar má gestão dos materiais esportivos. Segundo o levantamento, o Corinthians ultrapassou em quase 300% a cota anual estipulada em contrato ao retirar 41.963 itens da Nike apenas em 2025, até 10 de outubro. Somados aos 33.902 produtos contabilizados no ano anterior, o clube acumulou R$ 23,77 milhões em materiais. Este valor deveria se limitar a R$ 4 milhões por temporada. A Nike, contudo, não cobra pelos produtos excedentes.