Torcedores do Corinthians fazem protesto contra desvios de materiais

Torcedores do Corinthians fazem protesto contra desvios de materiaisTrio realizou o ato em frente ao Parque São Jorge e teve como alvo o vice-presidente Armando Mendonça
Três torcedores do Corinthians realizaram um protesto nesta quarta-feira (26), na frente da sede do Parque São Jorge, contra os desvios de materiais da Nike. O trio levou camisas do clube, com frases de protesto, e uma faixa escrita “Brechó do Armando”, em alusão ao vice-presidente do Timão, Armando Mendonça, apontado como responsável pelo escândalo.
O caso veio à tona após uma auditoria interna da gestão Osmar Stabile indicar má gestão dos materiais esportivos. Segundo o levantamento, o Corinthians ultrapassou em quase 300% a cota anual estipulada em contrato ao retirar 41.963 itens da Nike apenas em 2025, até 10 de outubro. Somados aos 33.902 produtos contabilizados no ano anterior, o clube acumulou R$ 23,77 milhões em materiais. Este valor deveria se limitar a R$ 4 milhões por temporada. A Nike, contudo, não cobra pelos produtos excedentes.
Mendonça nega as acusações e apontou falhas na investigação, conduzida pelo diretor de tecnologia do Corinthians, Marcelo Munhoes. O presidente Osmar Stabile encaminhou o relatório para o Conselho Deliberativo do clube. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, abriu uma investigação na Comissão de Justiça, que deve emitir um parecer antes de enviar o caso para a Comissão de Ética.
