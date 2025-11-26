Sporting faz o dever de casa, vence Brugge e entra no G8 da Champions

Sporting faz o dever de casa, vence Brugge e entra no G8 da ChampionsTime português joga bem em Alavade, vence por 3 a 0 e entra na zona de classificação para as oitavas de final da competição
Superior do início ao fim, o Sporting venceu o Brugge por 3 a 0, em Lisboa, nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase liga da Champions League. Os gols da partida foram marcados por Quenda, Luis Suárez e Trincão. Com isso, a equipe portuguesa mantém a sequência positiva na competição.
Com o resultado, a equipe portuguesa deu um salto na tabela e assumiu a oitava colocação, a última dos classificados para as oitavas de final, com 10 pontos. O Brugge, entretanto, tem quatro pontos, em 26º, e está fora da zona de classificação para os playoffs. Do nono ao 24º clube disputam um mata-mata antes das oitavas.
Aos 24, Luis Suárez entrou costurando pela direita e parou no goleiro Jackers. No rebote, a bola sobrou para Geovany Quenda encher o pé para marcar. O segundo gol saiu após passe de Geny Catamo para Luis Suárez ampliar o marcador. Por fim, na segunda etapa, Quenda escorou no meio, e Francisco Trincão mandou nas redes. O terceiro gol liquidou as esperanças do time belga e deixou o Sporting ainda mais confortável.
Na próxima rodada da Champions League, em 9 de dezembro, o Sporting visita o Bayern Munique, que hoje somou a primeira derrota, frente ao Arsenal (3-1), que lidera o torneio, com 15 pontos.
