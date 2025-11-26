Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode sair em 2026

Jogador está na mira do Athletico-PR, que também tem interesse em Gabriel Fuentes e Otávio
Contratado para jogar o Brasileirão, Igor Rabello perdeu espaço no Fluminense. Após jogar apenas seis minutos nos últimos dois meses, o zagueiro não parece estar nos planos do técnico Luis Zubeldía para 2026. Dessa forma, o jogador pode deixar o Tricolor e já está sendo observado por outros clubes.

O Athlético-PR seria um dos interessados em Igor Rabello. Não há ainda uma proposta e nem negociação em curso. Entretanto, o clube paranaense avalia enviar uma oferta, de acordo com o jornalista Rodrigo Dias, do canal “Ligados no Flu”. O Furacão, aliás, também tem interesse no lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e no volante Otávio.

Desde a sua chegada, Igor Rabello atuou em apenas quatro partidas. Porém, após a troca no comando do time, o zagueiro se tornou uma das últimas opções do setor defensivo, sendo preterido, às vezes, no banco de reservas. O jogador chegou a fica fora dos relacionados em três dos últimos quatro jogos e atuou apenas seis minutos no empate com o Palmeiras.

Igor Rabello chegou ao Fluminense sem custos, em agosto. O jogador, de 30 anos, estava no Atlético e assinou contrato contrato até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão até o final de 2028.

