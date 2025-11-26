Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode sair em 2026

Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode sair em 2026Jogador está na mira do Athletico-PR, que também tem interesse em Gabriel Fuentes e Otávio
Contratado para jogar o Brasileirão, Igor Rabello perdeu espaço no Fluminense. Após jogar apenas seis minutos nos últimos dois meses, o zagueiro não parece estar nos planos do técnico Luis Zubeldía para 2026. Dessa forma, o jogador pode deixar o Tricolor e já está sendo observado por outros clubes.
O Athlético-PR seria um dos interessados em Igor Rabello. Não há ainda uma proposta e nem negociação em curso. Entretanto, o clube paranaense avalia enviar uma oferta, de acordo com o jornalista Rodrigo Dias, do canal “Ligados no Flu”. O Furacão, aliás, também tem interesse no lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e no volante Otávio.
Desde a sua chegada, Igor Rabello atuou em apenas quatro partidas. Porém, após a troca no comando do time, o zagueiro se tornou uma das últimas opções do setor defensivo, sendo preterido, às vezes, no banco de reservas. O jogador chegou a fica fora dos relacionados em três dos últimos quatro jogos e atuou apenas seis minutos no empate com o Palmeiras.
Igor Rabello chegou ao Fluminense sem custos, em agosto. O jogador, de 30 anos, estava no Atlético e assinou contrato contrato até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão até o final de 2028.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.