Sem espaço no Fluminense, Igor Rabello pode sair em 2026

Jogador está na mira do Athletico-PR, que também tem interesse em Gabriel Fuentes e Otávio / Crédito: Jogada 10

Contratado para jogar o Brasileirão, Igor Rabello perdeu espaço no Fluminense. Após jogar apenas seis minutos nos últimos dois meses, o zagueiro não parece estar nos planos do técnico Luis Zubeldía para 2026. Dessa forma, o jogador pode deixar o Tricolor e já está sendo observado por outros clubes. O Athlético-PR seria um dos interessados em Igor Rabello. Não há ainda uma proposta e nem negociação em curso. Entretanto, o clube paranaense avalia enviar uma oferta, de acordo com o jornalista Rodrigo Dias, do canal “Ligados no Flu”. O Furacão, aliás, também tem interesse no lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e no volante Otávio.