Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia Istiklol e garante vaga nas oitavas da Champions Asiática

Com tranquilidade, o Al-Nassr derrotou o Istiqlol por 4 a 0, nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da primeira fase da Champions Asiática Two, no Tajiquistão. Assim, João Félix abriu o placar, de pênalti, enquanto Mohamed Simakan, Mané e Ayman Yahya ampliaram o marcador. Cristiano Ronaldo não esteve em campo por opção do técnico Jorge Jesus, que decidiu poupá-lo por causa da intensa sequência da temporada.

Com o resultado, a equipe do craque português segue na liderança isolada de seu grupo, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, e já está nas oitavas. Em seguida, está o Al Zawraa, com 9, enquanto o Istiqlol soma 6. O Goa, por sua vez, ainda não pontuou e está eliminado.