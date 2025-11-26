São Paulo tenta quebrar escrita de quase cinco anos contra o Flu no Maracanã

A última vitória longe de casa diante dos cariocas ocorreu em 26 de dezembro de 2020. Na ocasião, ainda sob comando de Fernando Diniz, o São Paulo venceu por 2 a 1, com dois gols de Brenner, enquanto Fred anotou para o Flu. Desde então, o Maracanã virou território hostil. Já são quatro encontros pelo Brasileirão, todos com triunfo do Fluminense.

O São Paulo volta ao Maracanã nesta quinta-feira (27/11), às 20h30, para enfrentar o Fluminense pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que carrega um incômodo retrospecto para o time paulista. Afinal, há quase cinco anos os paulistas não superam o rival como visitante.

O cenário atual reforça o favoritismo dos mandantes. O time de Luis Zubeldía é o sexto melhor mandante do campeonato, com 13 vitórias, um empate e apenas três derrotas em 17 jogos. Vem ainda de sete triunfos seguidos no estádio e não perde há quatro rodadas na Série A. No compromisso mais recente entre os clubes no Rio, em 2024, os cariocas venceram por 2 a 0 com gols de Kauã Elias e Keno.

O São Paulo, por sua vez, tenta apagar a má lembrança da última visita ao Maracanã, quando caiu diante do Flamengo por 2 a 0, em julho. Apesar da desvantagem histórica recente, o Tricolor se apoia no desempenho do primeiro turno, quando derrotou o Fluminense por 3 a 1 no Morumbis.

Situação do São Paulo no Brasileiro

Após vencer o Juventude por 2 a 1 na rodada passada, o São Paulo encerrou uma sequência de três jogos sem vitória. Assim, manteve vivo o objetivo de alcançar o G7. A equipe ocupa o oitavo lugar, com 48 pontos, sete a menos que o próprio Fluminense, que aparece em sétimo.