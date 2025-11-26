São Paulo tem mais um desfalque no ataque para encarar o Fluminense

São Paulo tem mais um desfalque no ataque para encarar o FluminenseLuciano sofreu um trauma na perna direita e se junta a Ferreira como baixa do Tricolor na partida no Maracanã; Tolói retorna à defesa
O São Paulo tem mais uma baixa no ataque para a partida contra o Fluminense, nesta quinta-feira (27), no Maracanã. Além de Ferreira, com um edema na coxa esquerda, o atacante Luciano teve uma fratura na perna direita e não viaja para o Rio de Janeiro com a equipe.
O jogador sofreu a lesão após uma dividida com o zagueiro Rodrigo Sam, na partida contra o Juventude, no último domingo (23). Luciano não chegou a treinar com o resto do time e fica em São Paulo para realizar o tratamento.
Com isso, Hernán Crespo terá 13 desfalques para encarar o Fluminense: Luciano, Ferreirinha, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Enzo Díaz, Rodriguinho, Lucas e Arboleda. O treinador terá que encontrar uma solução para o setor e até mesmo mudar o esquema tático, com uma linha de quatro defensores.
Por outro lado, o São Paulo tem um retorno importante. Rafael Tolói está liberado e volta a ficar à disposição de Crespo.
