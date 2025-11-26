São Paulo quita dívida trabalhista com ex-atacante Leandro Guerreiro

Clube paga quase R$ 2 milhões após esgotar possibilidades de recurso em ação sobre direito de arena / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou, nos últimos dias, uma das disputas judiciais mais antigas envolvendo um ex-jogador do clube. A diretoria tricolor realizou o pagamento de R$ 1.960.920,27 ao ex-atacante Leandro, conhecido pela torcida como “Leandro Guerreiro”, bicampeão brasileiro em 2006 e 2007. O valor, que estava penhorado em um processo de pensão alimentícia, corresponde a uma indenização determinada pela Justiça do Trabalho. A cobrança se arrastava desde 2010. Na época, o atleta ingressou com ação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) reivindicando diferenças no pagamento do direito de arena. Leandro afirmava que havia recebido apenas 5% do montante relacionado às competições nacionais, enquanto o percentual legal vigente era de 20%. Além disso, ele também pleiteava o repasse integral referente às transmissões de torneios internacionais disputados pelo clube em 2006 e 2007.