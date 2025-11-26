São Paulo quita dívida trabalhista com ex-atacante Leandro Guerreiro

São Paulo quita dívida trabalhista com ex-atacante Leandro GuerreiroClube paga quase R$ 2 milhões após esgotar possibilidades de recurso em ação sobre direito de arena
O São Paulo encerrou, nos últimos dias, uma das disputas judiciais mais antigas envolvendo um ex-jogador do clube. A diretoria tricolor realizou o pagamento de R$ 1.960.920,27 ao ex-atacante Leandro, conhecido pela torcida como “Leandro Guerreiro”, bicampeão brasileiro em 2006 e 2007. O valor, que estava penhorado em um processo de pensão alimentícia, corresponde a uma indenização determinada pela Justiça do Trabalho.
A cobrança se arrastava desde 2010. Na época, o atleta ingressou com ação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) reivindicando diferenças no pagamento do direito de arena. Leandro afirmava que havia recebido apenas 5% do montante relacionado às competições nacionais, enquanto o percentual legal vigente era de 20%. Além disso, ele também pleiteava o repasse integral referente às transmissões de torneios internacionais disputados pelo clube em 2006 e 2007.
O São Paulo, em sua defesa, argumentou que a remuneração de 5% era amparada pelo acordo firmado em 2000 entre o Clube dos Treze e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (Sapesp). Tal entendimento, segundo o clube, autorizaria o percentual reduzido, apesar do que determinava o artigo 42 da Lei Pelé em sua redação original. Uma alteração legislativa em 2011 passou a fixar em 5% o mínimo legal para o pagamento do direito de arena.
Mesmo assim, o Tricolor esgotou a última tentativa de reverter a condenação. Em 2017, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão unânime, manteve o entendimento favorável ao ex-atacante, restando ao clube apenas cumprir a execução.
A carreira de Leandro Guerreiro, além do São Paulo
Aos 45 anos e aposentado desde 2016, quando atuou pela Catanduvense, Leandro construiu uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do país, como Corinthians, Fluminense, Goiás, Grêmio, Vasco e Fortaleza. Aliás, no exterior, também defendeu equipes no Japão e na Rússia.