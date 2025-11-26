São Paulo deve ter o retorno de Rafael Toloi contra o Fluminense

Zagueiro se recuperou de lesão no quadril e deve reforçar a equipe no Maracanã. Crespo ainda lida com ausências importantes no setor defensivo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo trabalha para ter reforços no duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (27/11), às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a provável volta de Rafael Toloi, que ficou fora da última partida por conta de uma pequena lesão muscular na região do quadril. Após evoluir bem no tratamento, o defensor treina normalmente na tarde desta quarta-feira (26/11) no CT da Barra Funda. Caso não apresente qualquer incômodo, viajará com a delegação para o Rio. Assim, deve reassumir sua vaga no trio defensivo ao lado de Alan Franco e Ferraresi.