São Paulo deve ter o retorno de Rafael Toloi contra o Fluminense

São Paulo deve ter o retorno de Rafael Toloi contra o FluminenseZagueiro se recuperou de lesão no quadril e deve reforçar a equipe no Maracanã. Crespo ainda lida com ausências importantes no setor defensivo
O São Paulo trabalha para ter reforços no duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (27/11), às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a provável volta de Rafael Toloi, que ficou fora da última partida por conta de uma pequena lesão muscular na região do quadril.
Após evoluir bem no tratamento, o defensor treina normalmente na tarde desta quarta-feira (26/11) no CT da Barra Funda. Caso não apresente qualquer incômodo, viajará com a delegação para o Rio. Assim, deve reassumir sua vaga no trio defensivo ao lado de Alan Franco e Ferraresi.
Existe, porém, um plano alternativo. Se Toloi relatar algum desconforto após o treino, Hernán Crespo terá que improvisar um volante na zaga. As opções imediatas são Luiz Gustavo e Negrucci, que já trabalharam no setor em atividades internas.
Enquanto isso, o jovem Isac Silva, que treinou com o elenco principal ao longo da semana, retornou ao sub-20 para disputar a semifinal da Copa do Brasil da categoria diante do Atlético-MG. O meia Pedro Ferreira também reforça a equipe júnior no duelo em Minas Gerais.
Para enfrentar o Fluminense, Crespo não terá Sabino, suspenso, e continua sem Arboleda, ainda em recuperação de lesão. Além disso, outra baixa é o goleiro Rafael, também suspenso, o que abre espaço para Young assumir a meta tricolor.