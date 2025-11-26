São Januário tem gramado renovado para jogo decisivo entre Vasco e Internacional

Novo campo do estádio foi colocado pela Greenleaf, que realizou a troca total da grama para eliminar as manchas que incomodavam o Vasco / Crédito: Jogada 10

O gramado de São Januário já está pronto para receber o duelo entre Vasco e Internacional, nesta sexta-feira, às 19h30. A partida é decisiva para ambos os times no Brasileirão, já que os dois lutam para se afastar da zona de rebaixamento. Após 18 dias de tratamento, a grama do estádio foi totalmente substituída para eliminar as manchas que vinham aparecendo no campo. A diretoria tomou essa decisão para remover mutações que alteravam a coloração da grama e prejudicavam a estética do estádio, apesar de não atrapalhar a jogabilidade. De acordo com Lucas Pedrosa, diretor de operações da Greenleaf — empresa responsável pelo gramado — a equipe acelerou o processo com um tratamento quase integral.

A equipe trabalhou do início da manhã até a noite durante quase seis dias. Começamos a retirada na quarta-feira e concluímos praticamente no domingo. Houve um esforço redobrado. Trouxemos máquinas extras para cumprir o objetivo, porque o prazo era curto. Quanto mais tempo a grama tiver para se fixar, melhor", explicou Lucas Pedrosa, que completou. "Mas conseguimos fazer a remoção, a substituição e os ajustes em um período muito bom. O resultado ficou excelente. O gramado está bem verde e firmemente enraizado, o que é fundamental para garantir segurança aos atletas. O trabalho foi um sucesso, apesar do tempo apertado", afirmou Pedrosa, em entrevista ao "GE". A Greenleaf conduziu todas as etapas de troca e manutenção. A reforma começou em 10 de novembro, logo no primeiro dia da última Data Fifa. Com o intervalo sem jogos, a empresa iniciou o replantio da nova grama de São Januário.

Por quê trocar o gramado? A intervenção buscou melhorar o visual do gramado antes dos dois jogos que o Vasco fará em São Januário pelo Brasileirão. Além do confronto com o Internacional, o time vascaíno ainda enfrentará o Mirassol. Caso elimine o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino também quer disputar a final no estádio, contra Cruzeiro ou Corinthians. A substituição ocorreu em fases. Primeiro, a equipe aplicou herbicidas para eliminar completamente a grama antiga e impedir o rebrote. Em seguida, uma máquina especializada retirou toda a camada vegetal do local. Outro motivo para realizar a troca agora é que o novo gramado poderá ser reaproveitado quando começarem as obras de reforma de São Januário. O Vasco planeja utilizar a grama no CT Moacyr Barbosa ou no CT de Caxias, onde treinam a base e o time feminino.