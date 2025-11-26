Sampaoli vê Atlético “valente” e demonstra confiança por vaga na Libertadores

Técnico também explica ausência de Gustavo Scarpa em empate com Flamengo e já começa a traçar perfil de reforços para 2026 / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli se mostrou satisfeito com o desempenho do Atlético durante o empate com o Flamengo, por 1 a 1, nesta terça-feira (25/11), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva após o jogo, o treinador argentinou destacou a valentia do time após perder o título da Sul-Americana no último sábado. “Um time valente, que vinha de 120 minutos e uma final perdida. Fez um grande esforço, jogou quase sem recuperação e contra o melhor time do torneio, que colocou todos os jogadores em campo. Eu valorizo muito o esforço que o grupo fez, porque de verdade que seria bom todo mundo visse isso. Foi muito grande o esforço e tudo o que fizeram para conseguir este resultado e este jogo”, iniciou.

“O importante é seguir competindo como o time faz, como competiu hoje e na final. Com muito ímpeto. Terminar da melhor maneira possível. Ressalto o esforço que fez o grupo, porque teve muita valentia. Temos que seguir aumentando esse espírito para que o torcedor volte a crer nesta equipe”, prosseguiu Sampaoli. E a Libertadores? Mesmo com dificuldades para ir à Libertadores em 2026, Sampaoli demonstrou confiança que o time alvinegro pode se classificar à próxima edição da competição. “Tentaremos dar o máximo que o time possa em relação ao esforço, ao sacrifício, ao jogo. Hoje nos escaparam dois pontos no final. Também é certo dizer que o Flamengo poderia ter feito o gol antes, em outra jogada que pegou na trave. Mas como digo: temos que terminar o ano com a mesma intenção que este jogo, jogando com seriedade”. reforçou. Agora, o Atlético voltará a campo no domingo (30/11), a partir das 18h30, quando medirá forças com o Fortaleza em jogo adiado da 35ª rodada do Brasileirão. O embate, aliás, será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.

Planjemanto 2026 Sampaoli indicou perfil de reforços para o Atlético-MG. Após o empate com o Flamengo, o argentino disse que é importante contratar atletas do nível do Galo. “Seguramente vamos ter muitas reuniões em relação ao perfil do jogador que precisa esta forma de jogar. Seguramente, através do perfil, trataremos de trazer jogadores que estejam à altura do time. Se queremos conseguir coisas importantes, temos que trazer jogadores importantes”, destacou. Além disso, o técnico afirmou que quer mudar o rumo da próxima temporada em relação às duas últimas. Afinal, na temporada de 2024, o Galo ficou próximo do rebaixamento, além do vice da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2025, também decepcionou com o vice da Sul-Americana.