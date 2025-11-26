Rossi elogia Everson e lamenta título adiado: “Merecíamos vencer”

O Flamengo está com as duas mãos na taça. Agora, falta só levantar. Afinal, o Rubro-Negro empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão, e ampliou a distância para o vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Grêmio, para cinco pontos. Dessa forma, o goleiro Rossi valorizou o ponto conquistado, mas lamentou o título adiado e elogiou o desempenho de Everson, arqueiro rival, que foi determinante para a igualdade no placar em Belo Horizonte.

“Ele sempre fala que temos que fazer o outro goleiro trabalhar. Fizemos um grande jogo e merecíamos vencer, mas o outro time também jogou e o goleiro também está aí para tentar evitar os gols. Foi importante a gente achar um empate no final para ficar mais perto do título brasileiro, que estamos buscando desde o começo do ano”, disse Rossi.