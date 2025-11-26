Rossi elogia Everson e lamenta título adiado: “Merecíamos vencer”Goleiro vira a chave para a final da Libertadores, no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru
O Flamengo está com as duas mãos na taça. Agora, falta só levantar. Afinal, o Rubro-Negro empatou com o Atlético por 1 a 1, nesta terça-feira (25), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão, e ampliou a distância para o vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Grêmio, para cinco pontos. Dessa forma, o goleiro Rossi valorizou o ponto conquistado, mas lamentou o título adiado e elogiou o desempenho de Everson, arqueiro rival, que foi determinante para a igualdade no placar em Belo Horizonte.
“Ele sempre fala que temos que fazer o outro goleiro trabalhar. Fizemos um grande jogo e merecíamos vencer, mas o outro time também jogou e o goleiro também está aí para tentar evitar os gols. Foi importante a gente achar um empate no final para ficar mais perto do título brasileiro, que estamos buscando desde o começo do ano”, disse Rossi.
Para conquistar o título brasileiro, o Flamengo precisa vencer o Ceará, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada. Dessa forma, o Rubro-Negro pode viver uma semana mais do que especial pela frente. Afinal, enfrenta o Palmeiras no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela final da Libertadores, e pode igualar 2019.
“Agora é só pensar no jogo do sábado. Temos que descansar e pensar no jogo, que é mais uma final que temos para disputar. E esperamos que seja com muita felicidade no final do sábado. Depois, na quarta-feira (3), que falta muito ainda, ir para jogar em casa no Maracanã com nossa torcida na busca do título brasileiro”, completou o goleiro.
