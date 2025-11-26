Roma x Midtjylland: onde assistir, escalações e arbitragem

Roma x Midtjylland: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26
Roma e Midtjylland se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26. A bola rola no Estádio Olímpico, na Itália.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega a Roma
Líder isolada do Campeonato Italiano, a Roma não conseguiu repetir o desempenho na Liga Europa. O time é somente o 18º colocado, com seis pontos em quatro rodadas. No entanto, a equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Rangers na competição, que recolocou os italianos na briga por uma vaga na próxima fase.
Como chega o Midtjylland
Por outro lado, o clube dinamarquês chega embalado e faz uma campanha histórica até o momento. O Midtjylland é o líder isolado da Liga Europa com 12 pontos e 100% de aproveitamento.
ROMA X MIDTJYLLAND
5ª rodada da fase de liga da Liga Europa
Data e horário: quinta-feira, 27/11/2025, às 14h45 (de Brasília).
Local: Estádio Olímpico de Roma.
ROMA: Mile Svilar, Jan Ziólkowski, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Wesley, Manu Koné, Bryan Cristante, Zeki Çelik, Lorenzo Pellegrini, Matías Soulé, Evan Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.
MIDTJYLLAND: Elías Ólaffson, Kevin Mbabu, Han Beom-Lee, Martin Erlic, Mads Bech Sørensen, Pedro Bravo, Philip Billing, Mikel Gogorza, Gue-sung Cho, Darío Osório, Franculino Djú. Técnico: Mike Tullberg.
Árbitro: Nikola Dabanović (Montenegro).
Auxiliares: Vladan Todorović (Montenegro) e Srđan Jovanović (Montenegro).
VAR: Tiago Martins (Portugal).
