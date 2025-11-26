Roberto Assaf: Flamengo lança craques tarde e só empata

Se Filipe Luis lançasse os titulares desde o começo do jogo, o Flamengo teria exercido a pressão do segundo tempo desde que a bola rolou, e provavelmente teria sido campeão brasileiro. Mas o técnico só mexeu para valer aos sete minutos do segundo tempo, e o time acabou empatando nos acréscimos, na cabeçada de Bruno Henrique, em jogo que não merecia perder, pois forçou até o fim, mas manteve o suspense, apesar dos cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que perdeu de 3 a 2 para o Grêmio. A decisão poderá ser na próxima rodada. Não é fácil suportar a prática da minutagem, uma invenção do Século XXI, que só atrasa o futebol. Fale quem quiser falar, o que quiser falar, como bem entender.

O Atlético saiu com vantagem no primeiro tempo porque aproveitou uma das raras chances que teve e o Flamengo desperdiçou as três que criou, duas em cabeçadas de Samuel Lino, e uma na pequena área, na qual Pulgar e Léo Pereira se atrapalharam e o zagueiro tocou para fora. O jogo foi igual. O time carioca tentando chegar ao gol no toque de bola, com erros freqüentes, e o mineiro explorando contra-ataques, com Hulk como referência. Aos 34, Dudu driblou Emerson Royal – o que é tarefa simples – e cruzou para Bernard escorar sem chance para Rossi: 1 a 0. O Flamengo seguiu sem muita inspiração, com tramas banais, e o Atlético pareceu satisfeito com o resultado, o que sugeria alterações necessárias na equipe do Rio, pois até o empate seria aceitável, em tais circunstâncias, pois o manteria na liderança.