Richarlison marca, mas PSG vira sobre Tottenham com brilho de Vitinha pela Champions

Com o resultado, o PSG ocupa a terceira posição, com 12 pontos, dentro da zona de classificação para as oitavas de final da Champions League. O Tottenham, por sua vez, está na 15ª posição, com oito pontos, dentro da zona dos playoffs para as oitavas do torneio.

Em jogaço nesta quarta-feira (26), o PSG saiu atrás no placar, buscou a virada e venceu o Tottenham por 5 a 3, no Parque dos Príncipes, na França, pela quinta rodada da Champions 2025/2026. Os Parisienses contaram com o inspirado Vitinha, que anotou um hat-trick na partida. Se não fosse o camisa 7, a situação estaria complicada. Além dele, Fabián Ruiz e Pacho também marcaram. Do lado inglês, o brasileiro Richarlison chegou a abrir o placar, enquanto Kolo Muani fez os outros dois.

Richarlison oportunista e golaço de Vitinha

Um primeiro tempo intenso entre as duas equipes. O PSG, como esperado, conseguiu ter a posse de bola, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa inglesa. As melhores oportunidades aconteceram em chute de fora da área. O Tottenham jogou de uma forma diferente do habitual e fechou o meio. Quando tinha a bola, o time inglês buscava rápidos contra-ataques. E, assim, abriu o placar. Bergvall fez boa jogada pela esquerda, Kolo Muani recebeu o cruzamento na segunda trave e ajeitou de cabeça para Richarlison balançar as redes. No entanto, 10 minutos depois, Vitinha anotou um chutaço para empatar o jogo nos minutos finais.

Hat-trick de Vitinha

A segunda etapa seguiu intensidade. Logo aos quatro minutos, Kolo Muani marcou no rebote após Spence tentar o voleio. A Lei do Ex novamente entrou em ação. Porém, os franceses demonstraram rápida reação. Vitinha, mais uma vez, tirou o PSG do sufoc. O camisa 7 chutou na entrada da área para marcar mais um belo gol. Não muito tempo, a zaga dos Spurs vacilou, e Fábian Ruiz anotou o gol da virada. Depois disso, os ingleses recuaram e cederam campo. Após cobrança de escanteio, Pacho aproveitou que a bola ficou pipocando na área e anotou o quarto.

E os gols não pararam. O Tottenham ainda tinha esperança de gols, porém teve que se aproveitar da falha francesa. Em duelo no meio, Rodrigo Bentancur desarmou Vitinha e acionou Kolo Muani para diminuir a diferença. Os Parisienses não se abateram. Em um dos lances de ataque, Vitinha bateu e a bola bateu no braço de Cristian Romero. O camisa 7, assim, foi para cobrança de pênalti e antou o hat-trick. No fim, Lucas Hernández deu cotovelada em Xavi Simons e foi expulso após revisão do VAR.

E agora?

Com isso, os times voltam seu foco para o campeonato nacional. O PSG enfrenta o Monaco no sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio Luis II, pelo Campeonato Francês. Também no mesmo dia, o Tottenham encara o Fulham, às 12h (de Brasília), dentro de casa.