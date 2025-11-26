Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Richarlison marca, mas PSG vira sobre Tottenham com brilho de Vitinha pela Champions

Português aplica hat-trick pela primeira vez e comanda vitória de virada dos Parisienses por 5 a 3 diante dos ingleses, nesta quarta
Em jogaço nesta quarta-feira (26), o PSG saiu atrás no placar, buscou a virada e venceu o Tottenham por 5 a 3, no Parque dos Príncipes, na França, pela quinta rodada da Champions 2025/2026. Os Parisienses contaram com o inspirado Vitinha, que anotou um hat-trick na partida. Se não fosse o camisa 7, a situação estaria complicada. Além dele, Fabián Ruiz e Pacho também marcaram. Do lado inglês, o brasileiro Richarlison chegou a abrir o placar, enquanto Kolo Muani fez os outros dois.

Com o resultado, o PSG ocupa a terceira posição, com 12 pontos, dentro da zona de classificação para as oitavas de final da Champions League. O Tottenham, por sua vez, está na 15ª posição, com oito pontos, dentro da zona dos playoffs para as oitavas do torneio.

Richarlison oportunista e golaço de Vitinha

Um primeiro tempo intenso entre as duas equipes. O PSG, como esperado, conseguiu ter a posse de bola, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa inglesa. As melhores oportunidades aconteceram em chute de fora da área. O Tottenham jogou de uma forma diferente do habitual e fechou o meio. Quando tinha a bola, o time inglês buscava rápidos contra-ataques. E, assim, abriu o placar. Bergvall fez boa jogada pela esquerda, Kolo Muani recebeu o cruzamento na segunda trave e ajeitou de cabeça para Richarlison balançar as redes. No entanto, 10 minutos depois, Vitinha anotou um chutaço para empatar o jogo nos minutos finais.

Hat-trick de Vitinha

A segunda etapa seguiu intensidade. Logo aos quatro minutos, Kolo Muani marcou no rebote após Spence tentar o voleio. A Lei do Ex novamente entrou em ação. Porém, os franceses demonstraram rápida reação. Vitinha, mais uma vez, tirou o PSG do sufoc. O camisa 7 chutou na entrada da área para marcar mais um belo gol. Não muito tempo, a zaga dos Spurs vacilou, e Fábian Ruiz anotou o gol da virada. Depois disso, os ingleses recuaram e cederam campo. Após cobrança de escanteio, Pacho aproveitou que a bola ficou pipocando na área e anotou o quarto.

E os gols não pararam. O Tottenham ainda tinha esperança de gols, porém teve que se aproveitar da falha francesa. Em duelo no meio, Rodrigo Bentancur desarmou Vitinha e acionou Kolo Muani para diminuir a diferença. Os Parisienses não se abateram. Em um dos lances de ataque, Vitinha bateu e a bola bateu no braço de Cristian Romero. O camisa 7, assim, foi para cobrança de pênalti e antou o hat-trick. No fim, Lucas Hernández deu cotovelada em Xavi Simons e foi expulso após revisão do VAR.

E agora?

Com isso, os times voltam seu foco para o campeonato nacional. O PSG enfrenta o Monaco no sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio Luis II, pelo Campeonato Francês. Também no mesmo dia, o Tottenham encara o Fulham, às 12h (de Brasília), dentro de casa.

