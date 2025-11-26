PSV choca Anfield, goleia o Liverpool e embola briga nos playoffs da Champions

PSV choca Anfield, goleia o Liverpool e embola briga nos playoffs da ChampionsTime holandês faz 4 a 1 fora de casa, cola nos ingleses na tabela e impõe dura derrota aos Reds na fase de liga
O PSV Eindhoven protagonizou uma das maiores zebras da atual edição da Champions League. Nesta quarta-feira (26), o time holandês foi até Anfield e goleou o poderoso Liverpool por 4 a 1, pela 5ª rodada da fase de liga. Perisic, Guus Til e Driouech (duas vezes) construíram o placar elástico, enquanto Szoboszlai descontou para os donos da casa.
O resultado causou um terremoto na tabela de classificação. O Liverpool, que sonhava com o G8 para avançar direto às oitavas, estaciona nos 9 pontos e despenca para a 12ª posição. O PSV, por sua vez, dá um salto impressionante. O time vai a 8 pontos, sobe para o 14º lugar e cola nos próprios ingleses, embolando de vez a disputa pelas vagas nos playoffs.
O jogo
O PSV mostrou suas credenciais logo no início. Aos 5 minutos, Perisic converteu um pênalti cometido por Van Dijk (toque de mão) e abriu o placar. O Liverpool reagiu rápido e empatou aos 15 com Szoboszlai, aproveitando rebote do goleiro Kovár. O time da casa, então, iniciou uma pressão avassaladora em busca da virada. Van Dijk acertou o travessão e Ekitiké parou em grandes defesas do goleiro do PSV, que segurou o 1 a 1 até o intervalo.
No segundo tempo, no entanto, a eficiência holandesa prevaleceu. Aos 10 minutos, o brasileiro Mauro Júnior deu um passe genial para Guus Til marcar o segundo. O Liverpool sentiu o golpe e se desorganizou. O técnico do PSV, Peter Bosz, foi cirúrgico nas alterações. Driouech saiu do banco e decidiu o jogo. Aos 27, ele aproveitou rebote na trave para fazer o terceiro. Por fim, já nos acréscimos, aos 45, o mesmo Driouech recebeu de Dest e finalizou bonito para fechar a goleada histórica e esvaziar as arquibancadas de Anfield.
