PSV choca Anfield, goleia o Liverpool e embola briga nos playoffs da Champions

Time holandês faz 4 a 1 fora de casa, cola nos ingleses na tabela e impõe dura derrota aos Reds na fase de liga / Crédito: Jogada 10

O PSV Eindhoven protagonizou uma das maiores zebras da atual edição da Champions League. Nesta quarta-feira (26), o time holandês foi até Anfield e goleou o poderoso Liverpool por 4 a 1, pela 5ª rodada da fase de liga. Perisic, Guus Til e Driouech (duas vezes) construíram o placar elástico, enquanto Szoboszlai descontou para os donos da casa. O resultado causou um terremoto na tabela de classificação. O Liverpool, que sonhava com o G8 para avançar direto às oitavas, estaciona nos 9 pontos e despenca para a 12ª posição. O PSV, por sua vez, dá um salto impressionante. O time vai a 8 pontos, sobe para o 14º lugar e cola nos próprios ingleses, embolando de vez a disputa pelas vagas nos playoffs.