Preso pelo Polícia Federal, Daniel Vorcaro é afastado pelo Atlético do Conselho de Administração

O Atlético afastou Daniel Vorcaro do Conselho de Administração. O clube informou que a decisão ocorreu após Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu na última semana. O empresário e sócio da SAF do Galo está preso, acusado de gestão fraudulenta. De acordo com o Atlético, o seu lugar no Conselho de Administração ficará vago até uma nova reunião dos acionistas. O órgão é responsável pelas diretrizes estratégicas do clube e é composto pelos proprietários do Galo e outros designados. Entre eles Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Gustavo Drummond, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio de Carvalho.

Daniel Vorcaro foi preso no último dia 18 de novembro em operação da Polícia Federal. O empresário é um dos principais acionistas da SAF do Atlético e dono do Banco Master. Ele aportou R$ 300 milhões no clube e o montante usado para a transação teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas em atuação no Brasil. O inquérito é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) suspeita que esses fundos de investimento servem para abastecer ações do PCC, que tem grande atuação no estado de São Paulo. No caso do capital aportado por Vorcaro no Atlético, a CMV detectou que os valores anunciados pelo clube coincidem com aqueles investigados pela PF em sua operação. O formato de aplicação do montante também segue um padrão usado por outros fundos de investimento apurados pelas autoridades. Vorcaro investiu cerca de R$ 300 na SAF do clube Entre 2023 e 2024, Vorcaro investiu cerca de R$ 300 milhões, de forma parcelada, para comprar 20,2% da SAF do Atlético, formando o Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP). Atualmente, Vorcaro só fica atrás da família Menin (Rubens e Rafael), que detém 41,8% das ações, e da associação do clube, com 25%. Vale destacar que o Atlético não é alvo da investigação do Ministério Público.

Veja nota do Atlético “A SAF do Galo informa que, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta-feira (21/11), os acionistas decidiram pela destituição de Daniel Bueno Vorcaro do Conselho de Administração. A decisão decorre de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular de suas funções, conforme previsto nas normas internas de governança. O assento no Conselho permanecerá vago até nova deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. A SAF do Galo reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade institucional e as melhores práticas”.