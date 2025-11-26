Presidente do São Paulo responde Abel após críticas à arbitragem: “Melhor focar nas questões dele”

Técnico do Palmeiras afirmou que "muita coisa mudou" após o pênalti não marcado a favor do Tricolor no clássico entre as duas equipes / Crédito: Jogada 10

A declaração de Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 3 a 2, na última terça-feira (25), não teve eco somente dentro do clube. Afinal, nesta quarta, durante o Summit CBF Academy, o presidente do São Paulo, Julio Casares, rebateu a fala do treinador português, que disse que “muita coisa mudou” depois das polêmicas envolvendo o clássico entre as duas equipes no segundo turno do Brasileirão. O mandatário tricolor indicou que ele deveria focar mais no trabalho com os seus jogadores. O mandatário manteve a postura indignada sobre o lance em que Allan derrubou Tapia dentro da área. Além disso, mostrou estar convicto de que a briga nos bastidores para ter acesso à comunicação na cabine do VAR com o árbitro daquela partida teve grande resultado prático.

“Eu vi essa entrevista (do Abel) e acho que seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo. O São Paulo brigou muito para que as imagens fossem destinadas mesmo que o VAR não chamasse o árbitro”. Para Casares, erros como ocorreram no clássico diante do Palmeiras apenas evidenciam a necessidade de se criar um grupo de desenvolvimento da arbitragem na CBF. “Não é nada contra A, B ou C. Foi um episódio em um jogo contra o Palmeiras. Mas isso trouxe à tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Melhorar bastante a preparação e a profissionalização destes árbitros”. Aliás, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (27), quando visita o Fluminense, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).