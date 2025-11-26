Prefeitura do Rio monta esquema especial para embarque do Flamengo para final da Libertadores

Prefeitura do Rio monta esquema especial para embarque do Flamengo para final da LibertadoresAutoridades têm expectativa de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla e prepara escolta policial para acompanhar a delegação rubro-negra
A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema de trânsito para o embarque do elenco do Flamengo para Lima, no Peru. Assim, a expectativa é de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla, marcado para esta quarta-feira (26), a partir das 14h (de Brasília), com voo fretado às 17h (de Brasília).
A elaboração do esquema ficou por conta de uma ação conjunta entre concessionárias de serviços públicos, a RioGaleão, que é responsável pela administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, e o clube carioca.
Além disso, o trânsito da delegação contará também com escolta policial. O elenco, portanto, sairá do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio e encontrará o grande público no Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária.
O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) e o Flamengo orientam que a torcida não permaneça nas proximidades do Ninho do Urubu ao longo do trajeto. Afinal, isso pode atrapalhar o horário de viagem do elenco rubro-negro. Os torcedores, portanto, poderão acompanhar o comboio com a aproximação do ônibus até a entrada do Terminal de Cargas do aeroporto.
Entenda as interdições
A partir das 14h, serão implementadas as seguintes interdições, sendo liberadas assim que houver dispersão do público:
Estrada do Galeão – pista sentido Centro, entre a alça de acesso à Ponte Nova e a alça de acesso da Linha Vermelha (sentido Duque de Caxias);Ponte Velha do Galeão, totalmente interditada nos dois sentidos.
Para minimizar impactos, os seguintes desvios serão realizados:
Veículos com destino ao Centro deverão utilizar a Ponte Nova;
Veículos com destino à Linha Vermelha (sentido Duque de Caxias) seguirão pela Ponte Nova → Via Expressa Presidente João Goulart (sentido Centro) → Av. Brigadeiro Trompowski → retorno na Ilha do Fundão → alça de acesso da Linha Vermelha (sentido Baixada).
Dessa forma, a chegada e a saída da Ilha do Governador deverão ser feitas exclusivamente pela Ponte Nova durante o período de bloqueios. Nesse sentido, linhas de ônibus municipal e intermunicipal que utilizam a Ponte Velha também terão o itinerário desviado para a Ponte Nova.
BRT e deslocamento
A Mobi-Rio reforçará a operação das linhas de BRT que atendem o Terminal Aroldo Melodia:
42 (Madureira x Galeão),
43 (Santa Efigênia x Fundão)
90 (Gentileza x Fundão).
Os ônibus da delegação do Flamengo seguirão por:
Estrada dos Bandeirantes
Av. Salvador Allende
Av. Abelardo Bueno
Av. Eng. Carlos Carvalho
Curva Chico Anysio
Av. Ayrton Senna
Linha Amarela
Linha Vermelha
Ponte Velha
Terminal de Cargas do Galeão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar