Prefeitura do Rio monta esquema especial para embarque do Flamengo para final da Libertadores

Autoridades têm expectativa de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla e prepara escolta policial para acompanhar a delegação rubro-negra

A elaboração do esquema ficou por conta de uma ação conjunta entre concessionárias de serviços públicos, a RioGaleão, que é responsável pela administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, e o clube carioca.

A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema de trânsito para o embarque do elenco do Flamengo para Lima, no Peru. Assim, a expectativa é de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla, marcado para esta quarta-feira (26), a partir das 14h (de Brasília), com voo fretado às 17h (de Brasília).

Além disso, o trânsito da delegação contará também com escolta policial. O elenco, portanto, sairá do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio e encontrará o grande público no Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) e o Flamengo orientam que a torcida não permaneça nas proximidades do Ninho do Urubu ao longo do trajeto. Afinal, isso pode atrapalhar o horário de viagem do elenco rubro-negro. Os torcedores, portanto, poderão acompanhar o comboio com a aproximação do ônibus até a entrada do Terminal de Cargas do aeroporto.

Entenda as interdições

A partir das 14h, serão implementadas as seguintes interdições, sendo liberadas assim que houver dispersão do público: