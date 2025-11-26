Porto x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (27), Porto e Nice se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela quinta rodada da fase de liga da competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Seleções estudam recorrer para ampliar suspensão de Cristiano Ronaldo Como chega a Porto O time português vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Sintrense, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Taça de Portugal. Agora, o Porto volta suas atenções para a Liga Europa, na qual está na 14ª posição, com sete pontos. A diferença para o Betis, que abre a zona de classificação direta para as oitavas de final da competição europeia, é de somente um ponto. Contudo, o Porto não vence há duas rodadas na Liga Europa. Após superar o RB Salzburg por 1 a 0 e a Estrela Vermelha por 2 a 1, o time perdeu para o Nottingham Forest por 2 a 0 e empatou com o Utrecht em 1 a 1. Para o duelo em casa, o técnico Francesco Farioli não poderá contar com Nehuén Pérez, lesionado.

Como chega o Nice Por outro lado, o Nice vive uma situação mais complicada. Isto porque o clube francês ainda não venceu nesta edição da Liga Europa e chega pressionado para o duelo fora de casa. Dessa maneira, o time teve quatro derrotas em quatro rodadas e está na penúltima posição da tabela. Até o momento, o Nice já foi superado por Roma, Fenerbahçe e Celta por 2 a 1, além de perder para o Freiburg por 3 a 1. Ao mesmo tempo, o técnico Franck Haise segue com alguns problemas no elenco. Moise Bombito, Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem, lesionados, estão fora do jogo desta quinta-feira.