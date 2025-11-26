Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PM garante segurança reforçada no AeroFla após intenso tiroteio na Linha Amarela

Uma das principais vias do Rio de Janeiro teve de ser interditada por causa de um confronto entre policiais e criminosos nesta quarta-feira (26)
A Polícia Militar do Rio de Janeiro garantiu a segurança do Flamengo e de seus torcedores durante o trajeto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, onde a delegação embarca rumo a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores. A corporação se manifestou após um intenso tiroteio fechar a Linha Amarela, uma das principais vias da cidade, no fim da manhã desta quarta-feira (26). O confronto entre agentes e bandidos ocorreu no Complexo da Maré, na altura da Ilha do Fundão, onde fica a UFRJ.

Entretanto, a PM destacou 345 policiais exclusivamente para escoltar a delegação do Flamengo e reforçar a segurança dos torcedores. O trajeto do Ninho do Urubu até o aeroporto é de 45km. A expectativa é de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla, a partir das 14h (de Brasília). O voo fretado parte às 17h (de Brasília).

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) e o Flamengo orientam que a torcida não permaneça nas proximidades do Ninho do Urubu ao longo do trajeto. Afinal, isso pode atrapalhar o horário de viagem do elenco rubro-negro. Os torcedores, portanto, poderão acompanhar o comboio com a aproximação do ônibus até a entrada do Terminal de Cargas do aeroporto.

Pânico no entorno do Complexo da Maré

Na manhã desta quarta-feira (26), a Polícia Civil deflagrou uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, após receber informações de que criminosos fortemente armados planejavam atacar uma comunidade rival. O intenso tiroteio levou as autoridades a interditarem a Linha Amarela por segurança. Provocando, assim, interrupções no trânsito e afetou o transporte público.

Uma criança de 10 anos, inclusive, foi baleada na perna dentro de uma escola. Porém, ela foi encaminhada a um hospital e está em estado estável. A UFRJ, que fica nas proximidades, suspendeu as aulas no turno da tarde para a segurança de alunos e professores.

