PM garante segurança reforçada no AeroFla após intenso tiroteio na Linha Amarela

Uma das principais vias do Rio de Janeiro teve de ser interditada por causa de um confronto entre policiais e criminosos nesta quarta-feira (26)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro garantiu a segurança do Flamengo e de seus torcedores durante o trajeto para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, onde a delegação embarca rumo a Lima, no Peru, para disputar a final da Libertadores. A corporação se manifestou após um intenso tiroteio fechar a Linha Amarela, uma das principais vias da cidade, no fim da manhã desta quarta-feira (26). O confronto entre agentes e bandidos ocorreu no Complexo da Maré, na altura da Ilha do Fundão, onde fica a UFRJ.

Entretanto, a PM destacou 345 policiais exclusivamente para escoltar a delegação do Flamengo e reforçar a segurança dos torcedores. O trajeto do Ninho do Urubu até o aeroporto é de 45km. A expectativa é de que 10 mil torcedores acompanhem o AeroFla, a partir das 14h (de Brasília). O voo fretado parte às 17h (de Brasília).