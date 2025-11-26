Palmeiras inicia viagem para Lima. Entenda o cronograma da equipe

Verdão leva força máxima ao Peru, incluindo lesionados, e inicia preparação para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras abriu oficialmente sua semana decisiva rumo à final da Libertadores. Depois da derrota por 3 a 2 para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o clube virou a chave e agora concentra todos os esforços no duelo contra o Flamengo, neste sábado (29/11), às 18h , no estádio Monumental de Lima, no Peru. A estratégia de Abel Ferreira ficou evidente já no compromisso em Porto Alegre. Visando preservar seus atletas, o treinador deixou 11 jogadores considerados potenciais titulares de fora da partida pelo Brasileirão. Parte deste grupo permaneceu em recuperação física em São Paulo e reencontrou a delegação na capital gaúcha na noite de terça-feira.

Apesar do descanso, Piquerez, Andreas Pereira e Allan foram relacionados para encorpar o banco diante dos gremistas. Os dois últimos chegaram a entrar no segundo tempo para pequenas avaliações de ritmo. Todos os demais nomes poupados se juntam agora à comitiva que embarcou para o Peru. O Palmeiras terá força máxima em Lima até mesmo fora de campo. Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que seguem em tratamento, já estavam com o elenco desde segunda-feira e seguem viagem para acompanhar as atividades na capital peruana. Após amanhecer em Porto Alegre, o Verdão deixa o hotel no fim da manhã desta quarta-feira (26/11) e embarca em voo fretado rumo ao Peru às 13h. A chegada está prevista para as 19h (de Brasília), dando início ao período final de preparação para a decisão continental. O cronograma do Palmeiras Embora o grupo de poupados aponte para um esboço do possível time titular, Abel ainda tem indefinições para o confronto decisivo. Felipe Anderson e Sosa disputam a vaga aberta no lado esquerdo do ataque e foram utilizados como titulares contra o Grêmio. Dependendo da formatação do meio-campo, sobretudo se Abel optar por alinhar Raphael Veiga e Allan juntos, um deles pode atuar deslocado no setor.