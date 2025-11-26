Palmeiras encerra seca de gols, mas chega ao quinto jogo sem vitória

Sequência negativa preocupa antes do duelo decisivo contra o Flamengo, no próximo sábado, pela grande final da Libertadores

O último triunfo alviverde ocorreu no dia 6 de novembro, quando bateu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde então, o time de Abel Ferreira acumulou derrotas para Mirassol (2 a 1) e para o próprio Peixe (1 a 0), além de empates sem gols contra Vitória e Fluminense, antes do revés em Porto Alegre.

O Palmeiras voltou a marcar após três partidas de seca ofensiva, mas deixou a Arena do Grêmio derrotado por 3 a 2 na noite desta terça-feira (25/11), ampliando uma série que acende o sinal de alerta a poucos dias da final da Libertadores. Os gols de Facundo Torres e Benedetti interromperam um jejum que já durava mais de 270 minutos. Contudo, não evitaram o quinto jogo consecutivo sem vitória da equipe.

Mesmo com o momento delicado, Abel adotou um discurso de separação total entre os torneios. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico português destacou que o ambiente e a condução da Conmebol tornam a decisão da Libertadores um cenário completamente distinto do que se vê no Brasileirão.

“Uma coisa é o futebol brasileiro, o Brasileirão, tudo que se passa na competição. A Libertadores é totalmente diferente, a Conmebol organiza, que decide tudo. Dois clubes brasileiros na final, estamos por mérito, pela excelente Libertadores que fizemos. Uma coisa é futebol brasileiro, outra coisa é CBF, outra coisa é STJD, e outra coisa é Conmebol. Competições completamente diferentes”, disse o treinador.

A delegação segue diretamente de Porto Alegre para Lima, onde, no sábado (29/11), às 18h, enfrenta o Flamengo em busca de mais um título continental.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o tropeço, o Palmeiras permanece com 70 pontos. O rival direto, que empatou com o Atlético-MG, chegou aos 75. Faltando apenas duas rodadas, o Verdão precisa vencer seus dois jogos e torcer para que o adversário somar apenas um ponto no período para ter chances de conquistar o Brasileirão.