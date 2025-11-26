Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras encerra seca de gols, mas chega ao quinto jogo sem vitória

Sequência negativa preocupa antes do duelo decisivo contra o Flamengo, no próximo sábado, pela grande final da Libertadores
O Palmeiras voltou a marcar após três partidas de seca ofensiva, mas deixou a Arena do Grêmio derrotado por 3 a 2 na noite desta terça-feira (25/11), ampliando uma série que acende o sinal de alerta a poucos dias da final da Libertadores. Os gols de Facundo Torres e Benedetti interromperam um jejum que já durava mais de 270 minutos. Contudo, não evitaram o quinto jogo consecutivo sem vitória da equipe.

O último triunfo alviverde ocorreu no dia 6 de novembro, quando bateu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque. Desde então, o time de Abel Ferreira acumulou derrotas para Mirassol (2 a 1) e para o próprio Peixe (1 a 0), além de empates sem gols contra Vitória e Fluminense, antes do revés em Porto Alegre.

Mesmo com o momento delicado, Abel adotou um discurso de separação total entre os torneios. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico português destacou que o ambiente e a condução da Conmebol tornam a decisão da Libertadores um cenário completamente distinto do que se vê no Brasileirão.

“Uma coisa é o futebol brasileiro, o Brasileirão, tudo que se passa na competição. A Libertadores é totalmente diferente, a Conmebol organiza, que decide tudo. Dois clubes brasileiros na final, estamos por mérito, pela excelente Libertadores que fizemos. Uma coisa é futebol brasileiro, outra coisa é CBF, outra coisa é STJD, e outra coisa é Conmebol. Competições completamente diferentes”, disse o treinador.

A delegação segue diretamente de Porto Alegre para Lima, onde, no sábado (29/11), às 18h, enfrenta o Flamengo em busca de mais um título continental.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o tropeço, o Palmeiras permanece com 70 pontos. O rival direto, que empatou com o Atlético-MG, chegou aos 75. Faltando apenas duas rodadas, o Verdão precisa vencer seus dois jogos e torcer para que o adversário somar apenas um ponto no período para ter chances de conquistar o Brasileirão.

