Pafos arranca empate do Monaco com gol de David Luiz na Champions

Time cipriota chega ao terceiro jogo sem perder e segue na zona de classificação para os playoffs; franceses deixam escapar vitória no fim
O Pafos segue fazendo história na Champions 2025/26. O clube do Chipre arrancou o empate por 2 a 2 contra o Monaco, nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da maior competição de clubes da Europa. Takumi Minamino e Folarin Balogun anotaram os gols dos franceses, enquanto o zagueiro brasileiro David Luiz e Mohammed Salisu (contra), aos 43 minutos do segundo tempo, garantiram um ponto para o time mandante, no Alphamega Stadium, em Kolossi, distrito de Limassol, no Chipre.

LEIA MAIS: Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia Istiklol e garante vaga nas oitavas da Champions Asiática

Dessa maneira, o Pafos confirmou a boa fase e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder na Champions, com dois empates e uma vitória histórica sobre o Villarreal, da Espanha. Ao mesmo tempo, o clube seguiu na cola do Monaco, ambos com seis pontos, na 22ª e 23ª posições, na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

O Monaco, por sua vez, deixou escapar a segunda vitória consecutiva e segue pressionado na briga pela classificação.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

