Pafos arranca empate do Monaco com gol de David Luiz na Champions

Dessa maneira, o Pafos confirmou a boa fase e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem perder na Champions, com dois empates e uma vitória histórica sobre o Villarreal, da Espanha. Ao mesmo tempo, o clube seguiu na cola do Monaco, ambos com seis pontos, na 22ª e 23ª posições, na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final.

O Monaco, por sua vez, deixou escapar a segunda vitória consecutiva e segue pressionado na briga pela classificação.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.