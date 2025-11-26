Pafos arranca empate do Monaco com gol de David Luiz na Champions

Pafos arranca empate do Monaco com gol de David Luiz na ChampionsTime cipriota chega ao terceiro jogo sem perder e segue na zona de classificação para os playoffs; franceses deixam escapar vitória no fim
O Pafos segue fazendo história na Champions 2025/26. O clube do Chipre arrancou o empate por 2 a 2 contra o Monaco, nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da maior competição de clubes da Europa. Takumi Minamino e Folarin Balogun anotaram os gols dos franceses, enquanto o zagueiro brasileiro David Luiz e Mohammed Salisu (contra), aos 43 minutos do segundo tempo, garantiram um ponto para o time mandante, no Alphamega Stadium, em Kolossi, distrito de Limassol, no Chipre.
