Oposição critica ação do social do Botafogo na Justiça: “Intempestiva”

Grupo de membros do Conselho Deliberativo divulga carta em defesa da SAF e John Textor. Saiba mais detalhes!

Um dos líderes da oposição, Vinicius Assumpção, que concorreu e perdeu para Magalhães no último pleito para a presidência do social, assina o documento. Tom Meirelles, Mauro Sodré, Marcos Cortesão, Luiz Octávio Baptista Vieira, Jorge Magdaleno e Charles Domingues completam a lista.

Um grupo de membros do Conselho Deliberativo do Botafogo divulgou nesta quarta-feira (26) uma carta oficial criticando a ação do quadro social contra a Eagle Football . A holding detém 90% da SAF do Alvinegro. Estes conselheiros, aliás, são opositores ao mandato do presidente João Paulo Magalhães, homem-forte do associativo do clube, dono dos 10% restantes desta fatia.

No texto, os conselheiros classificam as ações do social como “intempestivas” e, logo depois, saem em defesa da SAF e do controlador do clube-empresa, John Textor. Porém, o grupo lembra que a fiscalização é importante para a saúde do Mais Tradicional.

A oposição afirma também que o associativo não buscou o diálogo antes de ir à Justiça. Afinal, segundo este grupo de oposição, o movimento do Botafogo social foi uma tentativa de retomar a influência perdida no futebol, hoje nas mãos do big boss norte-americano.

Em contrapartida, antes, o presidente João Paulo Magalhães também havia se manifestado. Acima de tudo, o mandatário afirmou que Textor era “uma vítima”.