Nova lesão de Neymar deixa futuro em aberto no Santos e longe da Copa

Camisa 10 sofre problema no menisco, deve perder as três rodadas finais e tem futuro indefinido no clube e na Seleção

O retorno de Neymar ao Santos caminha para um desfecho melancólico em seu primeiro ano. Após sofrer uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o atacante dificilmente terá condições de voltar a campo nas três partidas restantes do Campeonato Brasileiro. O que coloca em dúvida tanto sua permanência no clube quanto a preparação visando a Copa do Mundo de 2026. O problema foi sentido no duelo contra o Mirassol. Mesmo com dores ainda no primeiro tempo, Neymar permaneceu em campo durante os 90 minutos. Nos dias seguintes, o inchaço persistente levou o jogador a realizar exames em uma clínica de São Paulo, nesta terça-feira (25/11). Embora ainda não haja confirmação de necessidade cirúrgica, uma artroscopia é considerada provável dentro do clube.

Essa nova lesão ocorre exatamente no joelho que passou por cirurgia de ligamento em 2023. A avaliação interna é de que, caso o camisa 10 voltasse a atuar no Brasileirão, o impacto físico poderia agravar ainda mais a região afetada. A interrupção acontece no momento em que Neymar tentava recuperar ritmo após ficar 40 dias afastado por um problema no reto femoral da coxa direita. Ainda sem plena forma, voltou contra o Fortaleza e engatou como titular diante de Flamengo, Palmeiras e Mirassol, quando voltou a sentir dores, mas, novamente, permaneceu em campo. Desde então, virou baixa diante do Internacional e agora também está fora dos confrontos finais contra Sport, Juventude e Cruzeiro. A nova sequência de problemas físicos dificulta, inclusive, seu retorno à Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti já indicou que só convocará Neymar se estiver em condições ideais, cenário que não se confirmou ao longo de 2025. Neymar com futuro aberto no Santos Com contrato até 31 de dezembro, o atacante e o clube precisarão discutir os próximos passos. Caso o período de recuperação ultrapasse o fim do vínculo, existe a possibilidade de que a renovação aconteça de maneira automática, já que o Santos é responsável por oferecer toda a estrutura necessária para o tratamento.