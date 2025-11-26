Neymar cogita jogar no sacrifício para salvar o Santos

Jogador sofreu uma lesão na região do menisco do joelho esquerdo e corre risco de não atuar mais na temporada

Poupado no jogo contra o Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, Neymar corre risco de não atuar mais nesta temporada. Afinal, o craque sofreu um desgaste na região do menisco do joelho esquerdo. A recomendação médica, aliás, seria de uma artroscopia.

Neymar não abriu mão de perder a reta final da temporada. Disposto a salvar o Santos do rebaixamento, o camisa 10 contrariou os médicos e passou por testes físicos durante o treino desta quarta-feira (26), no CT Rei Pelé. Dessa forma, ele participou das atividades com o restante do elenco pela primeira vez nesta semana.

Entretanto, realizar o procedimento de artroscopia significaria antecipar o fim da temporada de Neymar. O jogador, no entanto, não quer encerrar o ano sem ajudar o Santos a sair da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa o 17º lugar com 38 pontos e está apenas um atrás do Vitória, que é o primeiro fora do Z-4.

Neymar passou por testes físicos nesta quinta-feira. Afinal, o desgaste na região do menisco pode causar dor persistente ao praticar exercício físico e uma sensação de instabilidade, de que o joelho pode estourar a qualquer impacto maior. O problema é no mesmo joelho em que o craque rompeu os ligamentos do ligamento cruzado anterior, em outubro de 2023.

O Santos enfrenta o Sport, na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. O jogo é crucial para o Peixe sair da zona do rebaixamento e melhorar sua pontuação. Caso Neymar não tenha condições, o técnico Vojvoda estuda dar chance para Rollheiser, Guilherme ou Robinho Jr.

