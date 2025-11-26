Neto aponta chance de Neymar se aposentar depois de lesão no joelho

A tendência é de que o problema no menisco do joelho esquerdo impeça o craque de atuar pelos Santos nos últimos três jogos do Santos no ano / Crédito: Jogada 10

Neymar voltou a ser manchete em veículos de comunicação por conta de uma nova lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo. O problema o fez virar desfalque no confronto direto contra o Internacional, na luta contra o rebaixamento. De acordo com o ex-jogador Neto, apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na edição de São Paulo do programa, a contusão é grave. Inclusive, o comunicador frisou que há a possibilidade de o atacante cogitar a aposentadoria “A informação que eu vou dar agora vai ser pior ainda em relação ao que estão falando aí. Uma fonte me disse que não é menisco, daquilo que esse portal deu, antes de ver todo mundo. O grande problema, que é o que eu fiquei sabendo, é que o Neymar já vem jogando com o joelho machucado. O que aí a temos que dar moral para o menino, porque, se ele vem jogando com o joelho machucado. Ele não deixou de querer jogar futebol e não sabíamos disso”, detalha o profissional de comunicação.