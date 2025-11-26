Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neto aponta chance de Neymar se aposentar depois de lesão no joelho

Neto aponta chance de Neymar se aposentar depois de lesão no joelho

A tendência é de que o problema no menisco do joelho esquerdo impeça o craque de atuar pelos Santos nos últimos três jogos do Santos no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neymar voltou a ser manchete em veículos de comunicação por conta de uma nova lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo. O problema o fez virar desfalque no confronto direto contra o Internacional, na luta contra o rebaixamento. De acordo com o ex-jogador Neto, apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na edição de São Paulo do programa, a contusão é grave. Inclusive, o comunicador frisou que há a possibilidade de o atacante cogitar a aposentadoria

“A informação que eu vou dar agora vai ser pior ainda em relação ao que estão falando aí. Uma fonte me disse que não é menisco, daquilo que esse portal deu, antes de ver todo mundo. O grande problema, que é o que eu fiquei sabendo, é que o Neymar já vem jogando com o joelho machucado. O que aí a temos que dar moral para o menino, porque, se ele vem jogando com o joelho machucado. Ele não deixou de querer jogar futebol e não sabíamos disso”, detalha o profissional de comunicação.

 “O pior da informação que eu tenho é que… o Neymar pode falar, o Santos pode falar, o pai dele pode falar, vocês podem retrucar a minha informação e isso vai ser constatado nos exames que foram feitos ontem. Me parece que é a mesma contusão da cirurgia, o que é muito grave, infelizmente, LCA (ligamento cruzado anterior). Porque quando ele para contra o Mirassol, é que pouca gente percebeu isso”, acrescentou o ex-jogador.

Relembre grave lesão de Neymar em 2023

A respeito da declaração de Neto em que cita a cirurgia, o apresentador faz referência às contusões no ligamento cruzado anterior e menisco do mesmo joelho esquerdo. Na oportunidade, Neymar estava a serviço da Seleção Brasileira em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em outubro de 2023, e o procedimento cirúrgico ocorreu no mesmo mês.

Com esse novo problema na reta final de 2025, há poucas chances de o atacante ter condições de voltar a campo nas três partidas restantes do Campeonato Brasileiro. Além disso, põe em dúvida tanto sua permanência no Santos no ano que vem quanto à preparação visando à Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar