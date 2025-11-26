Neto aponta chance de Neymar se aposentar depois de lesão no joelho

Neto aponta chance de Neymar se aposentar depois de lesão no joelhoA tendência é de que o problema no menisco do joelho esquerdo impeça o craque de atuar pelos Santos nos últimos três jogos do Santos no ano
Neymar voltou a ser manchete em veículos de comunicação por conta de uma nova lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo. O problema o fez virar desfalque no confronto direto contra o Internacional, na luta contra o rebaixamento. De acordo com o ex-jogador Neto, apresentador do programa “Os Donos da Bola”, na edição de São Paulo do programa, a contusão é grave. Inclusive, o comunicador frisou que há a possibilidade de o atacante cogitar a aposentadoria
“A informação que eu vou dar agora vai ser pior ainda em relação ao que estão falando aí. Uma fonte me disse que não é menisco, daquilo que esse portal deu, antes de ver todo mundo. O grande problema, que é o que eu fiquei sabendo, é que o Neymar já vem jogando com o joelho machucado. O que aí a temos que dar moral para o menino, porque, se ele vem jogando com o joelho machucado. Ele não deixou de querer jogar futebol e não sabíamos disso”, detalha o profissional de comunicação.
“O pior da informação que eu tenho é que… o Neymar pode falar, o Santos pode falar, o pai dele pode falar, vocês podem retrucar a minha informação e isso vai ser constatado nos exames que foram feitos ontem. Me parece que é a mesma contusão da cirurgia, o que é muito grave, infelizmente, LCA (ligamento cruzado anterior). Porque quando ele para contra o Mirassol, é que pouca gente percebeu isso”, acrescentou o ex-jogador.
Relembre grave lesão de Neymar em 2023
A respeito da declaração de Neto em que cita a cirurgia, o apresentador faz referência às contusões no ligamento cruzado anterior e menisco do mesmo joelho esquerdo. Na oportunidade, Neymar estava a serviço da Seleção Brasileira em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em outubro de 2023, e o procedimento cirúrgico ocorreu no mesmo mês.
Com esse novo problema na reta final de 2025, há poucas chances de o atacante ter condições de voltar a campo nas três partidas restantes do Campeonato Brasileiro. Além disso, põe em dúvida tanto sua permanência no Santos no ano que vem quanto à preparação visando à Copa do Mundo de 2026.