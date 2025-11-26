Mundial de Clubes da Kings League 2026 já tem quatro times garantidos

Los Troncos, DR7, Furia e Porcinos são os primeiros classificados para a competição que volta no meio de 2026 / Crédito: Jogada 10

A corrida rumo ao Mundial de Clubes da Kings League 2026 já começou, e quatro equipes já estão classificadas para o torneio internacional. A competição, que reúne os melhores times dos diversos países da Kings ao redor do mundo, ainda não tem data nem sede confirmadas, mas seguirá o calendário tradicional e deve ser realizada na metade do ano que vem. O primeiro clube a carimbar sua vaga foi o Los Troncos, da Espanha. A equipe chega como atual campeã mundial, após conquistar o título em julho de 2025 ao superar o também espanhol Porcinos na decisão. Pelo regulamento, o time campeão tem vaga direta garantida na edição seguinte do Mundial.

A segunda confirmação veio do Oriente Médio. O DR7, da Arábia Saudita, venceu a primeira edição da Kings Cup Mena, torneio que reuniu equipes da região em um formato semelhante às outras copas continentais da Kings League. O time, que tem vários brasileiros em seu elenco, garantiu a vaga destinada ao campeão do Oriente Médio e será um dos estreantes no Mundial. Brasil já tem um de seus representantes Na sequência, o Brasil entrou no mapa dos classificados com a Furia, equipe de Neymar e Cris Guedes, que derrotou o Peluche Calegari, do México, na final da Kings Cup América. A conquista credenciou a Pantera como campeã continental e garantiu sua presença no Mundial. Curiosamente, os títulos nacionais de ambos, a Furia campeã da Kings Cup Brasil e o Peluche campeão da Kings Cup México, serviram apenas como passaporte para a disputa continental. Assim, só o triunfo na América asseguraria a vaga global.

A vitória brasileira trouxe outro efeito importante. Afinal, abriu mais uma vaga para o Brasil no Mundial de Clubes. Por isso, o próximo split da Kings League Brasil classificará quatro times nacionais adicionalmente, além da própria Furia, para a edição de 2026. Será a primeira vez que o país terá uma delegação tão numerosa no torneio internacional. Por fim, o quarto classificado confirmado é o Porcinos, da Espanha. Depois de ser vice-campeão mundial em 2025, a equipe recuperou o protagonismo ao vencer a Kings Cup Europe, torneio que reuniu os campeões de Espanha, Alemanha e Itália. Em um triangular de alto nível, o Porcinos saiu com o título continental e herdou a vaga europeia no Mundial. Quem será os outros classificados para o Mundial da Kings League Com quatro vagas já preenchidas, o Mundial de Clubes da Kings League aguarda agora a definição dos demais classificados. Algo que acontecerá ao longo do primeiro semestre de 2026, com a realização dos splits. Aliás, as competições devem retornar pouco depois da Kings World Cup Nations.