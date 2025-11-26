Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial de Clubes da Kings League 2026 já tem quatro times garantidos

Los Troncos, DR7, Furia e Porcinos são os primeiros classificados para a competição que volta no meio de 2026
Tipo Notícia

A corrida rumo ao Mundial de Clubes da Kings League 2026 já começou, e quatro equipes já estão classificadas para o torneio internacional. A competição, que reúne os melhores times dos diversos países da Kings ao redor do mundo, ainda não tem data nem sede confirmadas, mas seguirá o calendário tradicional e deve ser realizada na metade do ano que vem.

O primeiro clube a carimbar sua vaga foi o Los Troncos, da Espanha. A equipe chega como atual campeã mundial, após conquistar o título em julho de 2025 ao superar o também espanhol Porcinos na decisão. Pelo regulamento, o time campeão tem vaga direta garantida na edição seguinte do Mundial.

A segunda confirmação veio do Oriente Médio. O DR7, da Arábia Saudita, venceu a primeira edição da Kings Cup Mena, torneio que reuniu equipes da região em um formato semelhante às outras copas continentais da Kings League.

O time, que tem vários brasileiros em seu elenco, garantiu a vaga destinada ao campeão do Oriente Médio e será um dos estreantes no Mundial.

Brasil já tem um de seus representantes

Na sequência, o Brasil entrou no mapa dos classificados com a Furia, equipe de Neymar e Cris Guedes, que derrotou o Peluche Calegari, do México, na final da Kings Cup América. A conquista credenciou a Pantera como campeã continental e garantiu sua presença no Mundial.

Curiosamente, os títulos nacionais de ambos, a Furia campeã da Kings Cup Brasil e o Peluche campeão da Kings Cup México, serviram apenas como passaporte para a disputa continental. Assim, só o triunfo na América asseguraria a vaga global.

A vitória brasileira trouxe outro efeito importante. Afinal, abriu mais uma vaga para o Brasil no Mundial de Clubes. Por isso, o próximo split da Kings League Brasil classificará quatro times nacionais adicionalmente, além da própria Furia, para a edição de 2026. Será a primeira vez que o país terá uma delegação tão numerosa no torneio internacional.

Por fim, o quarto classificado confirmado é o Porcinos, da Espanha. Depois de ser vice-campeão mundial em 2025, a equipe recuperou o protagonismo ao vencer a Kings Cup Europe, torneio que reuniu os campeões de Espanha, Alemanha e Itália. Em um triangular de alto nível, o Porcinos saiu com o título continental e herdou a vaga europeia no Mundial.

Quem será os outros classificados para o Mundial da Kings League

Com quatro vagas já preenchidas, o Mundial de Clubes da Kings League aguarda agora a definição dos demais classificados. Algo que acontecerá ao longo do primeiro semestre de 2026, com a realização dos splits. Aliás, as competições devem retornar pouco depois da Kings World Cup Nations.

