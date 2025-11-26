Maresca prega cautela sobre comparações de Estêvão, do Chelsea, com Messi: “É muita pressão”Treinador dos Blues tratou tirar o peso sobre o brasileiro, que teve uma grande atuação contra o Barcelona, com direito a gol no 3 a 0
Em grande fase desde que chegou ao futebol europeu, Estêvão foi um dos melhores em campo no triunfo do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona pela Champions. Nesse sentido, em entrevista coletiva, o técnico dos Blues, Enzo Maresca, comentou sobre as comparações do brasileiro com Lionel Messi e tratou de tirar essa pressão sobre o brasileiro.
“O gol de Estêvão me lembrou o gol que ele marcou contra nós no Mundial de Clubes, que é muito parecido, a mesma ação. Estêvão precisa relaxar, se divertir, se exercitar, jogar futebol. Ele, Lamine [Yamal], são tão jovens, têm 18 anos, que se você começar a falar sobre Messi, Ronaldo, acho que é muita pressão para garotos como eles”, afirmou.
Em um duelo direto com Yamal, o brasileiro levou a melhor e estufou a rede. Dessa forma, o ex-jogador do Palmeiras alcançou a marca de Kylian Mbappé e Erling Haaland. Isso porque marcou nos três primeiros jogos como titular na Champions League antes dos 20 anos.
Estêvão alcançou o feito aos 18 anos e 215 dias. Já Mbappé fez aos 18 anos e 113 dias e Haaland, um pouco mais tarde, com 19 anos, 107 dias. Em solo inglês, já são 17 jogos, cinco gols e uma assistência.
Por fim, os Blues voltam a campo no próximo domingo (30), às 13h30 (de Brasília) para encarar o líder da Premier League, o Arsenal. Será um confronto direto na luta pela ponta da classificação de um dos campeonatos mais disputados do mundo.