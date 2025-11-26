Maresca prega cautela sobre comparações de Estêvão, do Chelsea, com Messi: “É muita pressão”

Treinador dos Blues tratou tirar o peso sobre o brasileiro, que teve uma grande atuação contra o Barcelona, com direito a gol no 3 a 0 / Crédito: Jogada 10

Em grande fase desde que chegou ao futebol europeu, Estêvão foi um dos melhores em campo no triunfo do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona pela Champions. Nesse sentido, em entrevista coletiva, o técnico dos Blues, Enzo Maresca, comentou sobre as comparações do brasileiro com Lionel Messi e tratou de tirar essa pressão sobre o brasileiro. “O gol de Estêvão me lembrou o gol que ele marcou contra nós no Mundial de Clubes, que é muito parecido, a mesma ação. Estêvão precisa relaxar, se divertir, se exercitar, jogar futebol. Ele, Lamine [Yamal], são tão jovens, têm 18 anos, que se você começar a falar sobre Messi, Ronaldo, acho que é muita pressão para garotos como eles”, afirmou.