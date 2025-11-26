Marcos Leonardo faz dois em triunfo do Al-Hilal e ultrapassa marca de 100 gols na carreira

Marcos Leonardo faz dois em triunfo do Al-Hilal e ultrapassa marca de 100 gols na carreiraAtacante brasileiro, de 22 anos, soma 101 tentos desde que estreou como profissional e supera números de Cristiano Ronaldo e Harry Kane
Um dos destaques do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Marcos Leonardo alcançou uma marca expressiva em sua carreira. Afinal, o atacante, ex-Santos, que foi autor dos dois gols da vitória sobre o Al-Shorta, pela Champions League Asiática, chegou a 101 gols como profissional.
“Muito realizado em poder alcançar essa marca como profissional. Sem dúvida, fruto de muito trabalho e amor ao que faço. Agradeço a minha família, meu staff e torcedores que gostam do meu trabalho. Vou seguir trabalhando em busca dos objetivos”, disse.
Com 22 anos e sete meses, o jogador entrou em um seleto grupo que conta com Messi, Neymar, Haaland e Mbappé. Por outro lado, o brasileiro ultrapassou Cristiano Ronaldo (22 anos e 11 meses) e Harry Kane (23 anos e 10 meses), que só atingiram os 100 gols meses mais velhos.
Até o momento, na carreira, Marcos Leonardo soma 39 tentos pelo Al-Hilal, oito pelo Benfica, de Portugal, e 54 com a camisa do Santos. Vale lembrar que antes de subir para os profissionais do Peixe, o atacante era artilheiro nas divisões de base.
