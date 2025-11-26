Marcos Leonardo faz dois em triunfo do Al-Hilal e ultrapassa marca de 100 gols na carreira

Atacante brasileiro, de 22 anos, soma 101 tentos desde que estreou como profissional e supera números de Cristiano Ronaldo e Harry Kane

Um dos destaques do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Marcos Leonardo alcançou uma marca expressiva em sua carreira. Afinal, o atacante, ex-Santos, que foi autor dos dois gols da vitória sobre o Al-Shorta, pela Champions League Asiática, chegou a 101 gols como profissional.

“Muito realizado em poder alcançar essa marca como profissional. Sem dúvida, fruto de muito trabalho e amor ao que faço. Agradeço a minha família, meu staff e torcedores que gostam do meu trabalho. Vou seguir trabalhando em busca dos objetivos”, disse.