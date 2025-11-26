Mano mostra dedo do meio para torcedor e explica gesto após vitória do Grêmio: “Merecemos respeito”

Técnico se irrita com torcedor da arquibancada e perde compostura na comemoração do gol de Amuzu contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Mano Menezes hostilizou um torcedor no jogo em que o Grêmio derrotou por 3 a 2 o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. Assim que a equipe tricolor anotou o gol de empate com Amuzu ainda no primeiro tempo, o treinador apontou o dedo do meio em direção à arquibancada da Arena, onde estavam os próprios torcedores gremistas. Após o jogo, o comandante gremista buscou explicar o gesto ao afirmar que foi uma reação aos xingamentos que recebeu no decorrer da primeira etapa. “Não foi à torcida, mas a um torcedor. Está na hora de parar de ofender todo mundo. Reclamar do treinador e jogador faz parte. Estamos acostumados, mas ofender não. Estádio não é lugar de ninguém. Somos profissionais e merecemos respeito. É assim que funciona”, iniciou Mano.

O foco estava em um torcedor localizado atrás do banco de reservas. Já no gol da virada, na etapa final, Mano virou em direção à torcida e festejou com os braços erguidos. Mano faz outro desabafo Durante a coletiva, Mano também mencionou que viu um desenho ao qual lhe ofendeu: uma imagem que o reproduzia com duas orelhas de burro. Isso ocorreu após a derrota dos gaúchos por 3 a 2 para o Botafogo. “Aceito críticas, não desrespeito. É diferente. Vamos falar sobre futebol? Não lembro quem, mas fizeram uma caricatura minha com as orelhas de burro porque coloquei dois laterais”, prosseguiu o treinador, referindo-se à escolha por Lucas Esteves no meio-campo na partida disputada no Rio de Janeiro.