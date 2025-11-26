Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lenda do tênis, Rafael Nadal sonha em ser presidente do Real Madrid

Ex-número um do tênis revela desejo de comandar o time merengue
Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal revelou ter um sonho bastante ambicioso. Em entrevista ao canal “Movistar+”, o ex-número um do tênis admitiu que pensa em disputar a presidência do Real Madrid no futuro. Afinal, o ex-tenista é torcedor do gigante da capital espanhola e vê a ideia como um desafio. Contudo, ressaltou que isso ainda é algo “distante e difícil”.

“O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Antes, teria que ter certeza de que estou preparado. Considerar isso? Sim, vejo como algo distante e difícil, mas não descarto”, disse Rafael Nadal.

Durante a entrevista, Rafael Nadal também avaliou a atual situação de Vini Jr no Real Madrid. Afinal, o atacante brasileiro, que é um dos melhores do mundo da atualidade, travou as negociações pela renovação por causa dos conflitos com o técnico Xabi Alonso. Aliás, ele não é o único que manifestou insatisfação com o treinador espanhol.

“Vini precisa entender quem está no comando e respeitar essa autoridade, dado o que significa ser um jogador do Real Madrid. Acredito que ele está fazendo o melhor e algumas coisas podem ser corrigidas com diálogo (…) O princípio básico é querer fazê-lo. O Real Madrid tem em Vinícius um ativo que não pode desvalorizar e que deve proteger”, afirmou.

