Lenda do tênis, Rafael Nadal sonha em ser presidente do Real Madrid

Lenda do tênis, Rafael Nadal sonha em ser presidente do Real MadridEx-número um do tênis revela desejo de comandar o time merengue
Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal revelou ter um sonho bastante ambicioso. Em entrevista ao canal “Movistar+”, o ex-número um do tênis admitiu que pensa em disputar a presidência do Real Madrid no futuro. Afinal, o ex-tenista é torcedor do gigante da capital espanhola e vê a ideia como um desafio. Contudo, ressaltou que isso ainda é algo “distante e difícil”.
“O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Antes, teria que ter certeza de que estou preparado. Considerar isso? Sim, vejo como algo distante e difícil, mas não descarto”, disse Rafael Nadal.
Durante a entrevista, Rafael Nadal também avaliou a atual situação de Vini Jr no Real Madrid. Afinal, o atacante brasileiro, que é um dos melhores do mundo da atualidade, travou as negociações pela renovação por causa dos conflitos com o técnico Xabi Alonso. Aliás, ele não é o único que manifestou insatisfação com o treinador espanhol.
“Vini precisa entender quem está no comando e respeitar essa autoridade, dado o que significa ser um jogador do Real Madrid. Acredito que ele está fazendo o melhor e algumas coisas podem ser corrigidas com diálogo (…) O princípio básico é querer fazê-lo. O Real Madrid tem em Vinícius um ativo que não pode desvalorizar e que deve proteger”, afirmou.
