Lenda do tênis, Rafael Nadal sonha em ser presidente do Real Madrid

Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal revelou ter um sonho bastante ambicioso. Em entrevista ao canal “Movistar+”, o ex-número um do tênis admitiu que pensa em disputar a presidência do Real Madrid no futuro. Afinal, o ex-tenista é torcedor do gigante da capital espanhola e vê a ideia como um desafio. Contudo, ressaltou que isso ainda é algo “distante e difícil”.

“O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Antes, teria que ter certeza de que estou preparado. Considerar isso? Sim, vejo como algo distante e difícil, mas não descarto”, disse Rafael Nadal.