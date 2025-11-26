Leila contraria Abel sobre erros contra o Palmeiras: ”Não vencemos por incapacidade nossa”

Presidente alviverde minimiza influência dos erros de árbitros e reforçou a responsabilidade interna pela queda de rendimento / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as declarações de Abel Ferreira sobre supostos prejuízos recentes causados pela arbitragem. O treinador havia dito na última terça-feira (25/11) que “muita coisa mudou” após a partida polêmica contra o São Paulo pelo Brasileirão, sugerindo que, desde então, as decisões dos árbitros teriam sido determinantes para a queda do Verdão na disputa pelo título nacional. Leila discordou publicamente da avaliação. Em evento realizado nesta quarta-feira (26/11), em São Paulo, a dirigente afirmou que o desempenho abaixo do esperado não pode ser atribuído a fatores externos.

“Não acredito que esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude de arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador” afirmou. Além disso, a dirigente reforçou que a oscilação recente exige correções internas e não a busca de culpados. “O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário… A realidade que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades”, acrescentou. Erros para todos Leila também ponderou que, apesar das falhas reconhecidas pela própria equipe, os equívocos de arbitragem ocorreram para todos os clubes ao longo da competição, e não apenas contra o Palmeiras.