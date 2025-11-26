Leila admite turbulência no Palmeiras e reafirma desejo de renovar com Abel

Presidente reconhece fase negativa às vésperas da decisão em Lima, mas reforça confiança no projeto e no treinador / Crédito: Jogada 10

A poucos dias da final da Libertadores, o Palmeiras convive com um ambiente de instabilidade. A própria presidente do clube, Leila Pereira, reconheceu o momento difícil durante sua participação no Summit CBF Academy, nesta quarta-feira (26/11). A equipe não vence há cinco partidas e já vê o título do Campeonato Brasileiro como uma possibilidade distante. Mesmo assim, a mandatária adotou um tom de serenidade ao comentar a situação. “Estamos em uma turbulência. Estou calma aqui, mas estou brava (risos). Nesses momentos a presidente precisa ter racionalidade, ter a cabeça fria e acreditar no projeto. Não são turbulências que vão tirar nosso foco para a final. Vamos chegar muito fortes”, afirmou.