Kings League Brasil confirma comissão técnica da Seleção para a Nations

Após especulações, Dudu Oliveira é confirmado como treinador, com Preto e Velho Vamp na comissão técnica

Como já era amplamente esperado, Dudu Oliveira foi anunciado como o treinador principal da Seleção. O nome do comandante ganhou força ao longo da temporada após uma série de conquistas expressivas: o título do primeiro split da Kings League Brasil, além das taças da Kings Cup Brasil e da Kings Cup América. A sequência de triunfos o tornou o favorito absoluto para assumir o time nacional.

A Kings League Brasil oficializou, nesta quarta-feira (26/11), a comissão técnica que irá comandar a Seleção Brasileira na Kings World Cup Nations. A confirmação encerra um período de especulações, alimentado inclusive por um vazamento de última hora publicado pelo Funkbol, na última terça (25/11).

Ao lado dele estará Preto, técnico do Dendele, que ocupará o cargo de auxiliar técnico. A escolha também segue a lógica competitiva da liga. Afinal, o treinador foi o vice-campeão do primeiro split, mérito que o credenciou à comissão técnica da Seleção.

A principal novidade fica por conta do retorno de Victor Taupe, o popular “Velho Vamp”. Afinal, ele comandou o Brasil na primeira edição da Kings World Cup Nations e, agora, assume uma nova função. Ele será o coordenador técnico da equipe.

Assim, com a comissão definida, o trio terá pela frente a missão decisiva de escolher os convocados para representar o país. A lista oficial será divulgada no dia 5 de dezembro.

Aliás, a Kings World Cup Nations começa em 3 de janeiro de 2026, com sede no Brasil. Assim, o torneio promete movimentar o início do calendário esportivo, e a grande final está marcada para o Allianz Parque, em São Paulo, casa do Palmeiras.