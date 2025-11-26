Jorginho destaca atuação do Flamengo em empate: “Jogo sólido”

Volante, que entrou no 2° tempo contra o Atlético, rechaça foco em jogo do Palmeiras e frisa postura dos jogadores em campo

O Flamengo poderia ter sido campeão de forma antecipada, mas empatou com Atlético na noite desta terça-feira (25), na Arena MRV. O Palmeiras, aliás, perdeu o duelo com o Grêmio fora de casa. As duas partidas aconteceram de forma simultânea, mas, segundo Jorginho, os jogadores flamenguistas não acompanharam o jogo do Alviverde. Além disso, ele lamentou as chances perdidas.

“A gente não estava acompanhando o placar, porque, primeiro, não estávamos ganhando e o objetivo é sempre pensar no que a gente precisa fazer e a gente precisava, de alguma maneira, não perder esse jogo e ir para cima para tentar o primeiro e depois o segundo gol”, disse o meia em zona mista na Arena MRV.