Jorginho destaca atuação do Flamengo em empate: “Jogo sólido”Volante, que entrou no 2° tempo contra o Atlético, rechaça foco em jogo do Palmeiras e frisa postura dos jogadores em campo
O Flamengo poderia ter sido campeão de forma antecipada, mas empatou com Atlético na noite desta terça-feira (25), na Arena MRV. O Palmeiras, aliás, perdeu o duelo com o Grêmio fora de casa. As duas partidas aconteceram de forma simultânea, mas, segundo Jorginho, os jogadores flamenguistas não acompanharam o jogo do Alviverde. Além disso, ele lamentou as chances perdidas.
“A gente não estava acompanhando o placar, porque, primeiro, não estávamos ganhando e o objetivo é sempre pensar no que a gente precisa fazer e a gente precisava, de alguma maneira, não perder esse jogo e ir para cima para tentar o primeiro e depois o segundo gol”, disse o meia em zona mista na Arena MRV.
“Criamos várias chances e, infelizmente, não concluímos para fazer mais gols, porém acredito que foi um jogo maduro, sólido, em que seguimos o plano de jogo. Tivemos várias oportunidades. Obviamente, tem coisas a melhorar, mas acredito que ter buscado com bastante raça e apoio de todo mundo tenha sido um ponto importante”, prosseguiu.
Com o resultado, o Flamengo, por sua vez, chegou aos 75 pontos, abriu cinco para o Palmeiras, vice-líder, e pode ser campeão brasileiro na quarta-feira contra o Ceará, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time enfrenta o Palmeiras na final da Libertadores, às 18h, em Lima.
