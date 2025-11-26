“Intruso” na festa em Lima, torcedor do Botafogo diz que torcerá para o Flamengo na final da Libertadores

Fã do Botafogo admite que torcida pelo arquirrival se deve a amigos e virou sócio do Rubro-Negro para estar presente na decisão da Libertadores / Crédito: Jogada 10

A rivalidade entre Flamengo e Botafogo não parece ser um empecilho pelo menos para um alvinegro do Espírito Santo. Afinal, ele viajou para Lima, capital do Peru, onde ocorrerá a decisão da Libertadores, no próximo sábado (29). Inclusive, após ser flagrado como um “intruso” na festa dos flamenguistas na cidade peruana, o torcedor rival concedeu entrevista à “ESPN” e confessou que apoiará o Rubro-Negro na decisão continental. “Eu tenho muitos amigos flamenguistas em Vitória (ES) e vim passar a faixa de campeão da Libertadores para o Mengão. Quase que eu passo as duas, porque ia sendo campeão brasileiro”, justificou o botafoguense

“O Flamengo vai ganhar tranquilo, 3 a 0 no Palmeiras. O Palmeiras está ladeira abaixo, no lugar que merece. Agora, no ano que vem, será Botafogo e Flamengo disputando o Brasileirão e a Libertadores”, apostou o rival. Vale relembrar que o Glorioso conquistou tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores no ano passado. Com isso, repetiu a proeza do Flamengo em 2019. O time da Gávea, aliás, pode atingir o feito novamente neste ano. Em seguida, o torcedor do Alvinegro causou surpresa por adotar um discurso como se fosse flamenguista. “Sábado vamos ganhar do Palmeiras de 2 a 0 ou 3 a 0. Então, eu vim comemorar essa festa maravilhosa. E vai ser campeão brasileiro também. Estamos com 5 pontos na frente, assegurou o “intruso”.

Ele garantiu que houve um princípio de desavença, mas a maioria dos flamenguistas apaziguou a situação e evitou o pior cenário. Mesmo assim, demonstrou que levou na esportiva e ainda brincou com sua presença na festa dos rivais. “Só teve um cara que quis arrumar confusão comigo, mas cinco flamenguistas raízes abafaram o cara e fiquei no meio comemorando lá. Só não beijei o escudo, aí pediram demais. Passar a faixa já tá bom”, relatou o botafoguense.

Associação junto ao Flamengo Por último, o torcedor do Glorioso ainda revelou que se tornou sócio do time da Gávea pelo contexto e que estará ao lado dos amigos no estádio. “Tive que me associar ao Flamengo para garantir meu ingresso. Vou estar no meio dos flamenguistas comemorando o título”, concluiu. Flamengo e Palmeiras medem forças, às 18h (de Brasília) do próximo sábado (29), no estádio Monumental U. A decisão da Libertadores será em jogo único e não há vantagem para qualquer um dos finalistas. Assim, em caso de empate no tempo normal, o jogo terá mais 30 minutos de prorrogação divididos em duas etapas. Se a igualdade no placar persistir, a definição do vencedor será através de disputa de pênaltis.